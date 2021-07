Estes são os dez aplicativos mais baixados de 2021

A consultoria SensorTower, especializada no mercado de aplicativos para celulares, confirmou uma tendência que se desenhou no primeiro semestre no Brasil e no mundo: o TikTok foi o aplicativo mais baixado globalmente em 2021, considerando o período de janeiro a junho. A consultoria listou os dez aplicativos mais baixados deste ano e apontou que o gasto em apps subiu 24% ante o mesmo período em 2020, chegando a 65 bilhões de dólares.

Para os aplicativos do iPhone, da Apple, a SensorTower estima um gasto de 41,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2021, número que é 1,8 vez maior do que o gasto estimado em apps para celulares com sistema Android, que foi de 23,4 bilhões de dólares. Em celulares Android, houve crescimento de 6% de instalações feitas pela primeira vez, passando de 53 bilhões para 56,2 bilhões em 2021.

Entre os dispositivos da Apple, houve queda no número de instalações de aplicativos em relação ao primeiro semestre de 2020, auge da quarentena em razão do novo coronavírus. A redução foi de 10,9% entre janeiro e junho deste ano, passando de 18,3 bilhões para 16,3 bilhões.

Não necessariamente os aplicativos mais baixados por usuários em todo o mundo foram aqueles que mais geraram receita. Mas o TikTok se manteve no topo desta lista também. O app, que pertence à chinesa Bytedance, foi o que teve faturamento mais alto, considerando iOS e Android, mas liderou apenas no iOS. No Android, o líder foi o Google One, pacote de assinatura da própria dona do sistema operacional. O TikTok ficou em décimo lugar nesse ranking para dispositivos com Android. No total, o TikTok gerou um gasto estimado de usuários, globalmente, de 920 milhões de dólares, alta de 74% ante o primeiro semestre de 2020.

Apps mais baixados de 2021 (até junho)

Apps com maior gasto de usuários - Apps com maior gasto de usuários

Games de celular mais baixados de 2021