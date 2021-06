Empresa brasileira integra ferramentas de atendimento no Instagram

Durante a conferência para desenvolvedores, o Facebook anunciou novidades para empresas que trabalham nas plataformas da rede social e disponibilizam ferramentas para atendimento e mensageria. A brasileira Zenvia, especializada em ferramentas de atendimento e com mais de 10.000 clientes na América Latina, anunciou nesta quarta-feira, 2, que já está implementando uma API para automatização e melhora de atendimento no Instagram.

"A API do Messenger para o Instagram oferece uma nova realidade de comunicação, permitindo que as empresas se comuniquem onde mais de um bilhão de pessoas estão, inaugurando uma nova, e melhor, experiência. Na pesquisa de interesse que fizemos, mais de 100 empresas disseram que gostariam de ter a funcionalidade”, diz Gabriela Vargas, COO da Zenvia.

O Facebook anunciou hoje que passa a permitir o acesso à API do Messenger para Instagram — sigla em inglês para interface de programação de aplicação, uma tecnologia que permite a uma empresa abrir o acesso a suas plataformas de maneira segura.

Isso vai permitir que empresas possam conectar ferramentas de gestão de atendimento à rede social. De acordo com o Facebook, 90% das pessoas no Instagram seguem pelo menos um negócio.

Com a novidade, empresas poderão integrar suas contas do Instagram a softwares usados pelos atendentes, como as ferramentas desenvolvidas pela Zenvia, que integram outros canais, como Messenger e WhatsApp.

O Facebook focou seus últimos anúcios em soluções comerciais para empresas na medida que profissionaliza o atendimento em suas redes sociais e aplicativos.

A rede social também anunciou atualizações para o WhatsApp Business e as APIs integradas, como mais agilidade para integrar empresas (foi anunciado que, agora, o processo leve apenas alguns minutos), além de funções de mensagens utilitárias (como avisos de que de um produto retornou ao estoque, por exemplo).

Mensagens para facilitar a comunicação com chatbots também estão entre as atualizações, como opções de mensagem em lista, facilitando a resposta ao atendimento automático.

O WhatsApp já testa meios de pagamentos entre pessoas no Brasil, e durante a F8 a empresa anunciou que pretende trazer, no futuro, a opção de pagar diretamente dentro do aplicativo.