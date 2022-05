Elon Musk quer tornar Twitter em um serviço pago para governos e empresas

Elon Musk, o novo dono do Twitter, disse durante a semana que o Twitter pode cobrar uma taxa "leve" para usuários comerciais e governamentais, como parte do esforço do bilionário para aumentar a receita da rede social que está comprando.

"O Twitter sempre será gratuito para usuários casuais, mas talvez com um pequeno custo para usuários comerciais/governamentais", disse Musk, claro, em um tuíte.

"Alguma receita é melhor do que nenhuma!" acrescentou.

Corrida por monetização

Musk está empenhado em tornar o Twitter mais lucrativo. Na semana passada, o The Verge noticiou que, ao bancos, Musk tem garantido que criará formas para que certos usuários paguem por tuítes e que cortar o pagamento de executivos para reduzir custos da empresa.

Para dar cabo ao plano, Musk deve apostar no Twitter Blue, incluindo redução de preço, proibição de publicidade e opção de pagamento na criptomoeda dogecoin.

