Elon Musk desiste de vender música sobre NFTs

Elon Musk desistiu de vender uma música eletrônica sobre NFTs que publicou no Twitter na segunda-feira, 15. O presidente da Tesla havia afirmado que venderia a faixa como uma NFT.

"Não parece certo vender isso. Vou passar", disse Musk em uma resposta à própria publicação. O tuíte contendo a música chegou a receber oferta de 1,1 milhão de dólares na plataforma Valuables.

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass.

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021