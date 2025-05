Quase US$ 3 trilhões evaporaram em dias. Um mês depois, as big techs já valem mais que antes

A política de taxação anunciada por Donald Trump, em 2 de abril, abalou as maiores empresas de tecnologia do mundo.

Conhecidas como as Sete Magníficas — Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia e Tesla —, as companhias perderam, juntas, impressionantes US$ 2,27 trilhões em valor de mercado, o equivalente a todo o Produto Interno Bruto (PIB) da França, segundo dados da Elos Ayta Consultoria.

A derrocada foi rápida: quase todas as ações bateram no fundo do poço até o dia 8 de abril. A Nvidia caiu antes, no dia 4, enquanto Meta e Amazon afundaram só em 21 de abril. A Apple liderou as perdas, com queda acumulada de 22,99%. Tesla e Meta também não escaparam, com tombos de 21,54% e 17%, respectivamente.

Mas as gigantes passaram por uma recuperação. Nas semanas seguintes ao anúncio, as ações voltaram a subir, impulsionadas por uma onda de retomada da confiança. A Tesla foi a estrela da recuperação, com alta de 29,46% a partir do seu piso. Meta (23,18%) e Microsoft (22,77%) também engataram fortes recuperações.

No consolidado entre 2 de abril e 2 de maio, a Microsoft liderou os ganhos, com valorização de 13,91%. Alphabet subiu 4,45%, Nvidia 3,69%. Já Apple e Amazon fecharam o mês ainda no vermelho: queda de 8,28% e 3,08%, respectivamente.

Efeito fênix

O retorno das cinzas aconteceu depois de balanços fortes.

A Microsoft reportou um lucro ajustado de US$ 3,46 por ação e uma receita trimestral de US$ 70,1 bilhões, superando as expectativas do mercado.

A Meta Platforms também surpreendeu positivamente: a empresa de Mark Zuckerberg registrou lucro de US$ 6,43 por ação e receita de US$ 42,3 bilhões, o que representa uma alta de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na semana anterior, a Alphabet — dona do Google — já havia dado o tom otimista ao divulgar um resultado acima do consenso dos analistas e anunciar o primeiro dividendo trimestral de sua história, além de lançar um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 70 bilhões.

Por fim, a Apple apresentou números sólidos, com receita de US$ 95,4 bilhões no trimestre, uma alta de 5% na comparação anual. O lucro diluído por ação atingiu US$ 1,65, com crescimento de 8% sobre o mesmo período do ano anterior.

Os índices de mercado também refletiram a montanha-russa. O Nasdaq despencou 13,26% até 8 de abril, mas conseguiu virar o jogo e fechou o mês com ganho de 2,14%. O S&P 500 subiu timidamente, 0,28%, enquanto o Dow Jones ainda acumulava baixa de 2,15%.

Ao fim de abril, veio a virada simbólica: o valor de mercado das Sete Magníficas superou o nível anterior ao choque. Em 2 de abril, somavam US$ 15,29 trilhões. Em 2 de maio, esse número já era de US$ 15,54 trilhões — um ganho líquido de US$ 251 bilhões.

Abril terminou com uma mensagem clássica do mercado: para quem teve estômago e segurou ou comprou durante o caos, o retorno foi cirúrgico.