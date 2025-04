Conselho pede que Meta avalie impactos do fim da verificação e meça eficácia das notas de comunidade

Nesta terça-feira, 22, o Conselho de Supervisão da Meta pediu para que a empresa avalie os impactos causados pela descontinuação do programa de verificação de fatos nos Estados Unidos.

O recurso foi desativado em janeiro, em uma mudança que, na perspectiva do CEO da companhia, Mark Zuckerberg, era uma forma de priorizar a liberdade de expressão. No lugar, a Meta adotou as chamadas “notas de comunidade”, que são comentários adicionados por usuários para oferecer contexto a publicações. O modelo foi inspirado em uma funcionalidade semelhante usada pelo X, de Elon Musk.

No entanto, para o conselho, a decisão da Meta de abandonar o programa em parceria com organizações independentes foi "precipitada e não seguiu os procedimentos habituais".

Segundo informações do O Globo, a avaliação consta em um relatório criado em 2020, e destaca que a medida aplicada ao Facebook, Instagram e Threads, não veio acompanhada de "informações públicas sobre eventuais avaliações de seu impacto em direitos humanos".

O órgão ainda sugeriu à Meta que medisse a eficácia das notas de comunidade, em comparação com a verificação de fatos", sobretudo quando a desinformação representar "risco à segurança das pessoas".

Em nota a imprensa, a Meta declarou: "Reconhecemos o trabalho do Comitê de Supervisão e consideramos bem-vindas suas decisões que mantêm ou restauram conteúdo em nome da promoção da livre expressão em nossas plataformas. Buscamos regularmente opiniões e perspectivas de especialistas de fora da Meta, incluindo o Comitê, e responderemos às suas recomendações dentro de 60 dias, conforme previsto em estatuto."