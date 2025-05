Confira 4 formas práticas de ganhar espaço na memória do iPhone

É comum usuários de iPhones enfrentarem problemas com armazenamento cheio, considerando que os aparelhos da Apple não permitem o uso de cartão de memória, além do fato de que alguns modelos vêm com capacidades mais limitadas.

Entretanto, existem algumas formas de liberar espaço nos dispositivos. Confira abaixo.

Excluir aplicativos

Uma das formas mais simples para liberar espaço nos dispositivos é revisar os aplicativos instalados e excluir aqueles com pouco uso. Para isso, basta acessar os ajustes e clicar em "Geral". Depois disso, é só ir até o "Armazenamento do iPhone" para ver quais apps consomem mais memória.

É possível desinstalar o app mantendo os dados salvos para uso futuro, ou apagá-lo completamente, caso não tenha intenção de utilizá-lo novamente.

Também é válido excluir fotos, vídeos, PDFs e outros arquivos antigos que geralmente ocupam bastante espaço e, muitas vezes, estão duplicados ou esquecidos.

Limpar o cache e cookies do Safari

Outro recurso útil é limpar o cache e os cookies do Safari. Isso ajuda a liberar a memória usada por dados de navegação e sites acessados. Contudo, é possível que o usuário perca algumas preferências salvas, como logins automáticos e permissões de notificação.

O passo a passo consiste em abrir o app Safari, selecionar o símbolo de compartilhar e ir até o histórico. Depois, basta clicar em limpar. Também é possível selecionar o período de tempo do histórico que deseja apagar.

Otimizar armazenamento

Também é possível ganhar algum espaço usando a função de "Otimizar Armazenamento". Nela, o iPhone faz o upload de fotos e vídeos em resolução máxima para o iCloud, mantendo no dispositivo apenas versões otimizadas para economizar espaço. Contudo, é necessário ter espaço disponível no iCloud.

Para ativar essa opção, basta ir aos ajustes, tocar no próprio nome e depois ir até o iCloud. Em seguida, basta acessar "Fotos" e ativar a opção "Sincronizar este iPhone". Se estiver usando o iOS 15 ou uma versão anterior, estará como "Fotos do iCloud". Depois, é só clicar em "Otimizar no iPhone".

Com isso, os arquivos originais serão armazenados na nuvem e o aparelho manterá apenas versões menores, liberando espaço de armazenamento interno.

Comprar armazenamento

Se mesmo após todas essas medidas o problema persistir, talvez seja hora de investir em mais espaço na nuvem. Com o iCloud+, é possível contratar planos que vão de 50 GB até 12 TB, por preços partem de R$ 4,90 por mês. Além de espaço extra, também é possível garantir o backup dos dados mais importantes.