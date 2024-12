Computadores quânticos estão mais perto de nossa realidade do que você imagina

Há 40 anos, físicos teorizavam que a mecânica da física quântica poderia ser aproveitada para criar um novo tipo de computador bem mais poderoso do que as máquinas convencionais. Uma série de avanços agora trouxeram a "utilidade quântica" para mais perto da realidade.

De acordo com informações da Bloomberg, uma corrida está em andamento para desenvolver máquinas que sejam precisas o suficiente para modelar fenômenos complexos do mundo real e dar um salto à frente em campos tão variados quanto o desenvolvimento de medicamentos, modelagem financeira e inteligência artificial.

Qual a grande diferença dos computadores quânticos?

Eles podem fazer coisas que os computadores clássicos não podem. O Google revelou em dezembro que seu mais recente processador quântico, Willow, havia resolvido um problema em cinco minutos que os supercomputadores mais poderosos do mundo não teriam conseguido resolver mesmo se estivessem trabalhando nisso desde o início do universo.

Os computadores quânticos experimentais geralmente recebem tarefas que confundiriam um computador convencional porque há muitas entradas variáveis. Seu maior potencial é modelar sistemas complexos envolvendo um grande número de peças cujas características mudam à medida que interagem umas com as outras. Eles podem, por exemplo, replicar o comportamento de moléculas para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos ou simular as decisões de atores econômicos e intermediários financeiros para tornar a previsão de mercado mais precisa.

Não se espera que os computadores quânticos sejam de grande utilidade no trabalho de muitas pessoas, hoje realizado pela maioria dos computadores comuns.

Quem está construindo computadores quânticos?

A empresa canadense D-Wave Quantum se tornou a primeira a vender computadores quânticos em 2011. A International Business Machines, o Google, a Amazon Web Services e várias startups criaram computadores quânticos funcionais, de acordo com a Bloomberg.

Mais recentemente, empresas como a Microsoft fizeram progressos na construção de supercomputadores quânticos. A Intel começou a enviar um chip quântico de silício para pesquisadores com transistores conhecidos como qubits (bits quânticos), que são até 1 milhão de vezes menores do que outros tipos de qubit.

Google e IBM, juntamente com as startups Universal Quantum e PsiQuantum, afirmam que entregarão um supercomputador quântico útil até o final da década. A China está construindo um Laboratório Nacional de Ciências da Informação Quântica de US$ 10 bilhões como parte de um grande impulso nesse campo.

Cientistas estimam que um computador precisa de milhões — se não bilhões — de qubits para executar de forma confiável programas adequados para uso comercial.

Posso ter um computador quântico?

Depende para que você quer usá-lo. Acadêmicos já estão resolvendo problemas em máquinas de 100 qubits por meio da IBM Quantum Platform baseada em nuvem, que o público em geral pode experimentar (se você souber como desenvolver código quântico). Os cientistas pretendem entregar um computador quântico chamado "universal" adequado para aplicações comerciais na próxima década.

De acordo com a Bloomberg, uma desvantagem potencial do enorme poder de resolução de problemas dos computadores quânticos é a facilidade com que eles podem quebrar sistemas de criptografia clássicos. Talvez a melhor indicação de quão perto estamos da computação quântica generalizada seja que os governos estão assinando diretivas e as empresas estão despejando milhões de dólares para proteger sistemas de computação legados contra serem quebrados por máquinas quânticas.