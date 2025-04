Como os robôs estão ajudando as empresas a se protegerem na guerra das tarifas

A guerra das tarifas está levando as empresas a buscar soluções para reduzir custos e manter a produção eficiente.

Um exemplo disso é a Formic, empresa especializada em "robôs como serviço", que automatiza processos de embalagem e paletização para empresas dos setores automotivo, industrial, alimentício, de bebidas e de bens de consumo embalados.

Nesse modelo de serviço, os clientes alugam os robôs da Formic e pagam uma taxa mensal baseada na frequência de uso. A empresa, com mais de 100 fábricas nos Estados Unidos, já empilhou e embalou mais de 1,2 bilhão de produtos.

Em entrevista ao Business Insider, o diretor de marketing da companhia, Shawn Fitzgerald, disse que seus clientes aumentaram o uso de robôs em mais de 17% entre janeiro e fevereiro deste ano. Especificamente sobre os clientes do setor de alimentos e bebidas, o impulso no mesmo período foi de 13%. Os números de uso são particularmente notáveis, considerando que fevereiro tem menos dias úteis do que os outros meses do ano, e indicam uma resposta direta às incertezas e aos custos mais altos, causados pelas tarifas.

"Esses dados sugerem que todos se reuniram e disseram: vamos pisar no acelerador o máximo que pudermos em fevereiro e vamos produzir o máximo possível com os preços em que estamos agora", disse Fitzgerald.

Fitzgerald também acrescentou que trabalhar com a Formic oferece mais previsibilidade nos custos das empresas em meio à incerteza. "Se, infelizmente, você tiver que fazer hora extra, os robôs adoram o primeiro, o segundo e o terceiro turno, e a hora extra, do mesmo jeito. Eles não se importam".

Automação como prioridade

Nesse sentido, um bom exemplo é a Rumiano Cheese Company, uma fabricante de queijos da Califórnia, que tem a automação como prioridade por 106 anos. A empresa instalou robôs da Formic para mover caixas de queijo de 13kg da linha de produção para os paletes, onde serão enviadas aos clientes posteriormente.

O movimento substitui o trabalho manual e, segundo Patrick Henson, vice-presidente de operações da Rumiano, os funcionários que antes empilhavam o queijo foram transferidos para outras tarefas na instalação.

"Estamos buscando parceiros que nos ajudem a crescer com ferramentas de IA para nos ajudar a realmente explorar os dados, para que possamos garantir que estamos investindo nas coisas certas, produzindo os produtos certos e fazendo tudo da forma mais eficiente possível para ajudar a reduzir custos", disse o diretor de planejamento da companhia, David Wolper.

Especialistas ouvidos pelo BI afirmam que, embora as tarifas tenham criado desafios para as marcas, a otimização da cadeia de suprimentos já é uma prioridade há anos, e é justamente aí que robôs e softwares podem fazer a diferença.