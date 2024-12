Como o Google Maps ajudou a solucionar um crime

Em outubro passado, o carro do Google Maps capturou uma imagem que, à primeira vista, parecia apenas mais um registro do cotidiano de Tajueco, uma pequena vila de 56 habitantes localizada em Soria, na Espanha. Nela, um homem aparece carregando um volume branco suspeito até o porta-malas de um carro vermelho.

Mas a foto, capturada por acaso em um lugar onde raramente algo extraordinário acontece, tornou-se peça-chave para a Polícia Nacional espanhola, levando à prisão de dois suspeitos acusados de homicídio e sequestro.

A vítima, identificada como J.L.P.O., um homem cubano, havia chegado ao município um ano antes para visitar uma mulher com quem mantinha uma relação. Essa mulher, junto ao outro acusado, Manuel Isla, seu ex-marido, agora enfrenta acusações criminais.

O primo de J.L.P.O. foi quem acionou a polícia ao notar o desaparecimento do familiar. Ele passou a receber mensagens estranhas enviadas do número da vítima, mas o tom não condizia com o jeito de falar do primo. A inquietação o levou a alertar as autoridades, iniciando uma investigação que logo tomaria contornos macabros.

Foi durante essa investigação que a imagem captada pelo Google Street View emergiu como uma pista vital. Na foto, o suposto agressor aparece manipulando um volume longo e branco. A evidência foi combinada a outros elementos investigativos que levaram a polícia a novas descobertas.

O caso ganhou ainda mais intensidade quando, no cemitério de Andaluz, próximo à igreja românica de San Miguel Arcángel, os agentes encontraram um torso humano em avançado estado de decomposição, enterrado em um terreno recentemente mexido.

O impacto desse evento transformou o cotidiano de Tajueco. Muitos moradores continuam chocados com a situação. “Era uma pessoa tranquila, nunca imaginamos algo assim”, comentou um vizinho que já havia visto a imagem captada pelo Google, mas jamais suspeitara de sua importância, ao jornal espanhol El País.

Outros, em Bayubas de Arriba, onde Manuel Isla trabalhava como gerente de um bar, compartilharam sentimentos semelhantes. “Ele era reservado, mas ultimamente parecia um pouco mais disperso. Nunca pensamos que estivesse envolvido em algo tão sombrio.”

As evidências obtidas foram fundamentais, mas as autoridades confirmaram que as imagens do Google Maps não foram conclusivas por si só. Elas, porém, forneceram um contexto essencial para reforçar o caso contra os acusados, demonstrando como a tecnologia moderna pode ser uma aliada em investigações criminais.

Apesar disso, o Google se recusou a comentar sobre sua participação no caso ou sobre o destino das imagens. Ainda sem um motivo claro para o crime, a investigação segue em curso.