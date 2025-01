Como limpar o cache do navegador?

É comum que navegadores usados para acessar a internet como Chrome, Mozilla, Safari, entre outros, guardem informações dos sites e aplicativos acessados. Todos esses dados vão parar no cache, um local de armazenamento temporário no qual o navegador salva também arquivos de páginas da internet, como imagens, scripts e outras informações.

Tal armazenamento serve para fazer com que as páginas carreguem mais rápido na próxima vez que o usuário tentar acessá-las, pois os dados já estarão salvos. O problema é que com o passar do tempo, o cache pode se tornar fragmentado e cheio de arquivos desnecessários, o que pode desacelerar o carregamento das páginas e até mesmo causar falhas.

Para resolver isso, basta limpá-lo seguindo passos simples:

No Google Chrome

No computador ou celular abra o navegador Chrome Chrome; Em seguida, no canto superior direito, toque em Mais (três pontos); Agora, toque em Histórico e Limpar dados de navegação; Na parte superior da tela, escolha um intervalo de tempo ou se preferir excluir tudo, selecione Todo o período; Clique nas caixas ao lado de Cookies e dados do site e Imagens e arquivos armazenados em cache; Agora, toque em Limpar dados .

No Mozilla Firefox

Abra o navegador do Firefox; Clique no menu e selecione Configurações ; Escolha o painel Privacidade e Segurança; Na seção Cookies e dados de sites , clique em Limpar dados; Desmarque a opção Cookies e dados de sites; Clique em Gerencie configurações de armazenamento local de sites , se precisar de mais informações sobre o armazenamento de dados; Se a opção Conteúdo armazenado de sites estiver marcada, clique no botão Limpar . Pronto! Agora você já pode fechar a página Configurações . Todas as alterações feitas serão salvas automaticamente.

No Safari

No navegador exclusivo para iOS é bem simples apagar o cache, basta:

Abrir o aplicativo Ajustes ; Vá em Apps, e em seguida clique em Safari ; Para finalizar, toque em L impar Histórico e Dados dos Sites.

Vale lembrar que a limpeza de histórico, cookies e dados de navegação do Safari não altera as informações de preenchimento automático, e caso não haja histórico ou dados de sites a serem apagados, o botão para limpá-lo ficará cinza.

O que acontece quando limpamos o cache do navegador?

Limpar o cache é como dar um "reset" no navegador. Ao fazer isso, todos os arquivos temporários que estavam armazenados para carregar as páginas da internet mais rapidamente são removidos.

Por outro lado, há uma melhora no desempenho dos sites — já que cachês guardados há muito tempo podem travar as novas páginas —, além de correção de problemas de exibição, atualização do conteúdo e proteção da privacidade, uma vez que alguns sites armazenam cookies para rastrear o comportamento dos usuários na internet.