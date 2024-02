Google aposenta cache de páginas em resultados de pesquisas

O Google não vai mais disponibilizar links para o cache das páginas nos resultados de suas buscas. O recurso possibilitava que páginas da web fossem salvas no próprio servidor do Google.

Assim, era utilizado para acessar páginas que estavam fora do ar e verificar alterações feitas em endereços da web. Alguns usuários também usavam o cache do Google para acessar sites bloqueados em determinadas regiões do globo.

O cache já havia sumido para alguns usuários nos últimos meses, e sua extinção foi confirmada por Danny Sullivan, relações públicas do Google, em sua conta no X (antigo Twitter). “[O cache] era destinado a ajudar as pessoas a acessar páginas lá no passado, quando você não podia depender do carregamento de um site. Hoje em dia, as coisas melhoraram muito”, escreveu. “Então, nós decidimos aposentá-lo.”

Ainda há uma forma de verificar o cache, digitando "cache:" e o endereço desejado. Mas, segundo Sullivan, essa forma também será desativada em breve.

Outra maneira de ver versões antigas de sites é o WayBack Machine, que "fotografa" como a página é em certa data. O projeto foi inclusive elogiado por Sullivan. “Eu acho que [o WayBack Machine] seria bastante adequado para os objetivos de alfabetização informacional [da seção] Sobre Este Resultado”.