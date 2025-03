O aceno da HP para Trump: 90% da produção destinada aos EUA será removida da China até o fim de 2025

CEO da HP, Enrique Lores, afirmou que 90% da produção da empresa destinada ao mercado norte-americano será transferida para fora da China até o fim do ano fiscal de 2025, que se encerra em outubro. A declaração foi dada durante o anúncio dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025.

“A China continuará sendo um hub relevante de manufatura para o resto do mundo, mas, especificamente para a América do Norte, apenas 10% dos produtos virão de lá. Isso representa uma grande mudança em relação a alguns anos atrás”, disse Lores.

O anúncio vem em meio a novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos chineses. Em 1º de fevereiro, o presidente Donald Trump assinou ordens executivas que estabelecem uma taxa de 10% sobre mercadorias importadas da China. Para lidar com esse impacto, a HP reforçou seus estoques nos últimos meses.

A CFO, diretora financeira da HP, Karen Parkhill, explicou que a companhia ampliou seus estoques de forma proposital para mitigar os efeitos das tarifas. “Como parte do nosso plano de mitigação, aumentamos estrategicamente nossa produção e aproveitamos oportunidades de compra ao longo do trimestre”, afirmou.

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a HP registrou uma receita líquida de US$ 13,5 bilhões, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.