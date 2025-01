Luxo em Dubai e IA no Texas: como Hussain Sajwani virou o homem de Trump no Oriente Médio

Hussain Sajwani, o bilionário por trás do Damac Group, de empreendimentos de luxo, é um parceiro de longa data de Donald Trump. A relação entre os dois começou há mais de uma década, quando Sajwani firmou parcerias com a Organização Trump para desenvolver campos de golfe em Dubai. Essa colaboração foi marcada pela afinidade em valores comerciais e pela disposição de Sajwani em associar sua marca ao estilo controverso de Trump.

Desde a primeira investida política do empresário bronzeado, em 2016, Sajwani se apresentou como um parceiro confiável no Oriente Médio, ampliando e trazendo retorno das investidas no setor imobiliário de Trump. Com o parceiro americano novamente à frente da Casa Branco, o magnata dos Emirados Árabes anunciou um investimento de US$ 20 bilhões nos EUA. O dinheiro será destinado a estados-chaves como Texas, Ohio e Arizona.

“Esse projeto é essencial para manter os Estados Unidos na liderança tecnológica e na vanguarda da inteligência artificial”, declarou Trump durante uma coletiva em Mar-a-Lago, seu resort na Flórida.

No anúncio, Trump deixou claro que a incursão de Sajwani no setor de data centers reflete uma estratégia de diversificação que já vinha sendo desenhada pelo amigo. O Damac Group anunciou recentemente planos de investir US$ 3 bilhões em instalações semelhantes no Sudeste Asiático, em países como Indonésia e Malásia.

Agora, o foco se volta para os Estados Unidos, um mercado-chave para atender à crescente demanda por inteligência artificial e processamento de dados.

Aproximação com setor de tecnologia

Esse movimento faz parte de uma estratégia recorrente de Trump: atrair grandes investimentos estrangeiros para fortalecer a economia americana.

Antes mesmo de assumir, Trump celebrou um compromisso da SoftBank de investir US$ 100 bilhões nos Estados Unidos. Agora, a aliança com Sajwani reforça sua narrativa de revitalização econômica, desta vez com foco em tecnologia de ponta.