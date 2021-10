Com preços de até R$ 15.499, pré-venda do iPhone 13 começa nesta sexta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Começa hoje a pré-venda do iPhone 13 no Brasil. A nova linha de smartphones da americana Apple provocou uma verdadeira disputa comercial entre empresas de telefonia, bancos e redes varejistas.

A partir dessa sexta-feira, é possível reservar a compra dos novos celulares com parcelamento em até trinta vezes, descontos de pelo menos R$ 2,4 mil e ainda ganhar pontos em programas de fidelidade e cartões-presente na loja de aplicativos da Apple, a App Store.

A Apple lançou em setembro deste ano a nova família dos iPhones 13, que já vem com o sistema operacional iOS 15.

São quatro modelos diferentes (Mini, 13, Pro e Pro Max). A venda já começou em diversos lugares como nos EUA e países da Europa.

No Brasil, a expectativa é que as vendas sejam abertas ao público no próximo dia 22, mas a data ainda não foi confirmada oficialmente.

Entre as redes varejistas, a Magazine Luiza vai parcelar os novos iPhones 13 em até 30 parcelas. Além disso, a companhia vai criar ações de cashback para seus clientes.

Ou seja, na compra dos smartphones, é possível recuperar parte do valor com créditos no site da varejista.

No site da Apple, o iPhone 13 conta com 14 variações, cujos preços variam de R$ 6.599 (na versão mais básica, o mini com 128 GB de memória interna) a R$ 15.499 (o Pro Max com 1 TB de memória interna). Todos são habilitados para o 5G, cujo leilão das frequências deve ocorrer em novembro no Brasil.

A TIM, por exemplo, também pretende atrair novos clientes com ofertas durante a pré-venda em sua loja virtual. Ao reservar um iPhone 13 mini de 128GB no plano plano TIM Black Família de 100GB, o preço do celular sai por R$ 199 em 21 parcelas. Ou seja, vai custar R$ 4.179, um "desconto" de R$ 2.420 em relação ao preço vendido pelo site da Apple, de R$ 6.599.

Na Claro, o cliente vai poder adquirir o iPhone 13 128GB na pré-venda no plano pós-pago 60Gb por R$5.499 à vista ou em até 21 vezes de R$ 261,99. Outra opção é o aparelho no Combo Multi 120Gb + 60Gb por R$5.399 ou em até 21 vezes de R$257,99. Nesse caso, os descontos em relação ao preço vendido no site da Apple variam entre R$ 2,1 mil e R$ 2,2 mil.

No caso do Itaú, o banco vai conceder para os três mil primeiros clientes que comprarem o iPhone 13 na pré-venda cartões presente da Apple de R$ 20, valor que pode ser usado para comprar apps e jogos na App Store, assinar o Apple Music e Apple TV ou adquirir espaço de armazenamento na iCloud. Além disso, será possível acumular mil pontos acumulados no iupp, o programa de fidelidade do banco.

O Itaú, em parceria com a Apple, criou o programa "iPhone para sempre", que permite o parcelamento dos celulares da marca por 21 meses e a troca do aparelho após esse período por um ano. Desde que foi lançado, a iniciativa já conta com 100 mil usuários. Para a iPhone 13, a versão mini de 128 GB terá 21 parcerlas de R$ 219,97. De acordo com o Itaú, cada CPF pode comprar até cinco modelos.

iPhone 12 está até R$ 1.500 mais barato

Com o lançamento do iPhone 13, os modelos da geração 12 (a versão mini e a regular) já ficaram até R$ 1.500 mais barato. Assim, a versão mais básica do iPhone 13 (com 64 GB) passou de R$ 7.999 para R$ 6.499. Já as linhas mais robustas (Pro e Pro Max) deixaram de ser vendidas.

Segundo a Bloomberg, espera-se que a Apple tenha vendas históricas no último trimestre deste ano, gerando cerca de US$ 120 bilhões em receita, mesmo com a escassez de chips no mundo. Isso representaria um aumento de cerca de 7% em relação ao ano anterior - e mais do que a Apple ganhou em um ano inteiro há uma década.

Veja os preços dos modelos:

iPhone 13 Mini

128 GB: R$ 6.599

256 GB: R$ 7.599

512 GB: R$ 9.599

iPhone 13

128 GB: R$ 7.599

256 GB: R$ 8.599

512 GB: R$ 10.599



iPhone 13 Pro

128 GB: R$ 9.499

256 GB: R$ 10.499

512 GB: R$ 12.499

1 TB: R$ 14.499

iPhone 13 Pro Max

128 GB: R$ 10.499

256 GB: R$ 11.499

512 GB: R$ 13.499

1 TB: R$ 15.499