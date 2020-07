Com foco em diversidade, Android deve ganhar mais de 100 novos emojis

O Android 11 deverá vir acompanhado de um novo pacote de emojis. Conforme revelado pelo Google nesta quinta-feira, 16, a nova versão do sistema operacional contará com 117 novos emojis para ser utilizados pelos usuários em diferentes aplicativos.

Já disponíveis na versão beta do sistema operacional, utilizada para a realização de testes, a nova versão do Android (com os novos emojis) deve chegar aos smartphones ainda neste trimestre. Uma data oficial ainda não foi decidida, mas especula-se que será no dia 8 de setembro.

Os novos emojis incluem tanto uma releitura gráfica para figurinhas antigas como novos desenhos de novos animais (bisão, castor e urso-polar, por exemplo), de comidas, bebidas e utensílios domésticos (chaleiras, novas xícaras de chá e tamale), entre outros.

O grande destaque fica pelos desenhos de uma figura masculina trajando um véu de noiva e de uma figura feminina vestindo um smoking. Há também uma imagem de pessoas alimentando bebês. Um esforço do Google em direção à diversidade.

Além dos novos desenhos, há novidades em relação à usabilidade dos emojis. A nova versão do Android terá uma aba de acesso rápido na plataforma Gboard, o que vai facilitar o uso das figurinhas durante as conversas.