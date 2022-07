Com a ampliação do 5G no Brasil, iPhone pode ganhar atualização a pedido do ministro Fábio Faria

Depois de meses com 5G DSS, que simula o sinal mais rápido via redes 4G, e 5G puro só na capital Brasília, as cidades de João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte receberão nesta sexta-feira, 29, a rede em frequências dedicadas nos padrões Non-Standalone (NSA) e o Standalone (SA).

No entanto, no caso do 5G SA, só alguns aparelhos até agora são compatíveis, e o iPhone não é um deles. Para resolver a questão, o próprio ministro das Comunicações, Fábio Faria, agendou uma ida à sede da Apple no dia 2 de agosto para pedir que a empresa libere o recurso para os iPhones dos brasileiros.

“Vamos pedir à Apple para agilizar essas atualizações”, disse o ministro em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27. “A nossa ideia é que até o final de setembro, em conjunto com o prazo limite para que todas [as capitais] estejam funcionando".

Ainda que o pedido seja atendido. O pedido do ministro pode não garantir o acesso de muito mais brasileiros à 5G. Entre os 242 milhões de celulares do país, a marca mais usada é a Samsung, com 40,54% do mercado, segundo o StatCounter. Em seguida, vem a Motorola (26,87%), a Xiaomi (11,45%), a LG (9,48%) e, então, a Apple (9,36%).