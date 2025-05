Cofundador do OnlyFans lança plataforma rival de conteúdo adulto

O cofundador do OnlyFans, Tim Stokely, está lançando uma plataforma de assinatura chamada Subs, que abrigará também conteúdo adulto. Ou seja, um concorrente para o OnlyFans.

Segundo reportagem do Business Insider, a nova empresa está focada em ajudar criadores a construir públicos com mais facilidade e simplificar a transição dos usuários de conteúdo gratuito para pago.

Stokely disse que esses esforços incluem um feed Explorar semelhante ao do Instagram e um recurso de Programas semelhante ao do YouTube. Esses recursos serão livres de anúncios e projetados para direcionar os espectadores a opções pagas, como assinaturas, mensagens privadas e chamadas individuais.

Uma crítica ao OnlyFans é que é difícil para os criadores construir um público na plataforma, e eles frequentemente precisam depender de plataformas como X e Reddit para gerar tráfego. Embora as chamadas individuais estejam disponíveis em plataformas como a Cameo, elas não existem no OnlyFans. Stokely as chamou de "uma nova fonte de receita lucrativa" que pode gerar "tarifas premium".

Os negócios de Stokely

Stokely fundou o OnlyFans com seu irmão Thomas e seu pai Guy em 2016. Eles venderam a empresa para Leo Radvinsky dois anos depois. Stokely, que anteriormente atuou como CEO do OnlyFans, deixou o cargo em 2021.

O site, que prosperou durante a pandemia, permaneceu uma máquina de fazer dinheiro e rendeu a Radvinsky mais de US$ 1 bilhão. Também gerou vários rivais, como Fansly e FanVue.

Depois do OnlyFans, Stokely ingressou como diretor de uma startup de companhias aéreas em 2024 e, em abril, outra startup de aplicativos para criadores que ele cofundou, chamada Zoop, fez uma parceria com uma fundação de criptomoedas para apresentar uma proposta de compra do TikTok, de acordo com a Reuters.

Os desafios da Subs

A nova plataforma enfrenta desafios ao apresentar conteúdo adulto e não adulto. Pornografia não é permitida nas lojas de aplicativos da Apple ou do Google, então a empresa precisa executar um aplicativo. Stokely argumentou que usar uma plataforma web ajuda os criadores a evitar taxas no aplicativo.

No entanto, a Subs terá que competir com outras plataformas como Patreon, Substack, Passes e Fanfix, que não permitem pornografia e podem usar o faturamento online para evitar taxas, mantendo seus próprios aplicativos. Isso pode limitar o apelo da plataforma para criadores não adultos.

Segundo o Business Insider, os criadores recebem uma comissão de 80% dos ganhos da Subs — a mesma divisão de receita do OnlyFans — e também podem receber comissões por indicação.

Stokely disse que a empresa está atualmente trabalhando com agências e criadores para integração. Ele afirmou que a plataforma foi criada para uma ampla variedade de criadores, incluindo podcasters, atletas, músicos e estrelas pornôs. Stokely aposta que a mistura de conteúdo gratuito e pago da plataforma atrairá os criadores. Ele chamou o recurso Subs' Shows de "revolucionário" porque coloca o perfil pago de um criador diretamente atrás do seu conteúdo gratuito.

"Os criadores precisam de mais do que apenas um paywall", disse ele. "Trata-se de oferecer aos criadores tudo o que eles precisam em um só lugar."