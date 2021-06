Claro anuncia torneio de e-sports para amadores com prêmios de R$ 25 mil

A Claro anuncia nesta segunda-feira, 7, o lançamento do Arena Gaming, um torneio de e-sports para amadores que terá premiações de 25.000 reais em cada uma das edições. Serão 12 no total, acontecendo mensalmente e com a primeira edição iniciando já em junho, sendo um torneio do jogo de tiro em primeira pessoa Valorant.

Entre os jogos escolhidos estão clássicos como League of Legends, ou ainda títulos mais recentes da Riot Games, como, além do Valorant, o Wild Rift, um dos lançamentos de game mobile mais esperados de 2021.

De acordo com a Claro, haverá campeonatos acontecendo em diversas plataformas — PC, mobile e console — para contemplar todos os jogadores. Outros campeonatos de diferentes games serão anunciados conforme a competição acontece.

As inscrições para participar do primeiro torneio são gratuitas e estão abertas para clientes Claro pós-pago e de internet residencial, no site da competição. O prazo final é dia 13 de junho, com a disputa acontecendo entre os dias 14 e 26. "Criamos a proposta em conjunto com a Twitch para aproveitar ao máximo a força e alcance das duas marcas para viabilizar experiências únicas e relevantes ao cliente gamer da Claro", disse a empresa em nota enviada à EXAME.

Além do anúncio do torneio, a Claro também se tornou patrocinadora oficial da equipe brasileira de e-sports INTZ, um dos principais clubes competitivos do país e o maior vencedor do Campeonato Brasileiro de League of Legends.

Com a iniciativa, o mercado de esportes eletrônicos ganha ainda mais escopo e divulgação no país. A Twitch, que já é uma marca estabelecida e com criadores de sucesso no Brasil, ganha ainda mais terreno no mercado de streaming. "O objetivo da Twitch é expandir o alcance mobile, democratizar o acesso e levar a cultura gamer para um público mais amplo, permitindo que os usuários aproveitem os benefícios de nossa comunidade e ferramentas de monetização", disse Philip Chaves, diretor comercial da Twitch.

“O mercado de games está em plena ascensão e estamos acompanhando de perto e levando o que há de novo para esse público. Ter ao nosso lado players importantes do segmento, como a Twitch, é fundamental para esse passo a mais que estamos dando na nossa relação com os gamers trazendo experiências exclusivas para a comunidade”, afirma Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro.