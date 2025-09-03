Brasileiros preferem China aos EUA na produção de computadores, celulares ou carros, diz pesquisa

6 em cada 10 brasileiros preferem computadores e celulares chineses. Dos mais de 2 mil entrevistados pela Nexus, apenas 3 em cada 10 consumidores preferem os Estados Unidos quando o assunto é a fabricação desses itens.

A pesquisa avaliou os principais produtos e serviços dos dois principais parceiros comerciais do Brasil, procurando estabelecer uma perspectiva geral dos consumidores. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Além de celulares e computadores, a China também se destacou pela produção de carros e pelo avanço da inteligência artificial. Os Estados Unidos foram mais bem avaliados pelos brasileiros na produção de roupas e na agenda espacial.

Vantagem chinesa em eletrônicos e veículos

Os celulares e os computadores chineses são preferidos, acima da média, por jovens de 16 a 24 anos (64%) e por adultos de 25 a 40 anos (66%) e também por brasileiros que ganham até 1 salário mínimo (68%). Sete em cada dez pessoas do Nordeste preferem os celulares chineses aos produzidos pelos americanos.

Quando o assunto é carro, a China mantém a preferência, mas de forma mais equilibrada. Isso porque 47% preferem os automóveis fabricados pelos asiáticos e 40% escolhem os americanos.

Os maiores optantes pelos carros chineses são pessoas do Sul (52%) e na faixa de 16 a 24 anos (50%) e 25 a 40 anos (50%).

Por sua vez, 47% das pessoas que recebem mais de cinco salários mínimos e 45% daquelas com ensino superior optam pelos veículos americanos.

“Essa preferência crescente em relação aos Estados Unidos indica uma mudança relevante no imaginário do consumidor brasileiro, que enxerga na China não apenas uma potência produtiva, mas também uma protagonista no futuro da tecnologia global”, diz Marcelo Tokarski, CEO da Nexus

Asiáticos também lideram em tecnologia, inovação e inteligência artificial

A China é o país que mais inova em tecnologia e também o mais avançado na área de inteligência artificial (IA). De acordo com a pesquisa da Nexus, 67% dos entrevistados apontaram que a China inova mais em tecnologia do que os Estados Unidos, escolhido por apenas 26%. Já no tema inteligência artificial, a superioridade chinesa foi um pouco menor, mas ainda assim bastante ampla: 59% a 31%.

Estados Unidos têm preferência na corrida espacial, cultura e produção de roupas

A pesquisa da Nexus extraiu dos brasileiros uma visão mais positiva dos Estados Unidos em relação à China em pontos como a corrida espacial, a produção de roupas e nos aspectos culturais.

Para 59% dos entrevistados, os americanos estão mais avançados na corrida espacial do que os chineses, que apareceram com 28% na mesma pergunta.

Os Estados Unidos também foram reconhecidos como mais atrativos em termos culturais para 47% dos entrevistados, enquanto 42% preferem a China.

A produção de roupas dos americanos também foi a melhor avaliada, por 46%, contra 41% que preferem a chinesa.

Seis entre dez entrevistados (61%) preferem os EUA a China para morar

Embora os produtos chineses tenham se destacado mais que os americanos, o levantamento da Nexus aponta que é nos Estados Unidos onde a maioria das pessoas preferiria morar.

Seis entre dez entrevistados (61%) elegeram como o melhor país para morar, enquanto 25% preferem a China – outros 14% não souberam ou não responderam ao questionamento.

A preferência por morar nos Estados Unidos foi maior entre pessoas de 16 a 24 anos (EUA – 70% x China – 24%), do Sudeste (67% x 23%), com renda de dois a cinco salários mínimos (67% x 23%), com ensino médio (67% x 24%) e homens (66% x 24%). O melhor índice dos chineses foi no Nordeste, com 32% favoráveis – mesmo assim, 52% preferem os Estados Unidos para morar.