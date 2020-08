Celulares da Huawei ficam sem Android novo e apps do Google

A Huawei, fabricante chinesa que mais vendeu celulares no mundo no segundo trimestre, de acordo com a Counterpoint Research, teve sua licença de atualizações de segurança para smartphones Android revogada. A medida é resultado da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Após vários prolongamentos, a licença para celulares da empresa com o sistema operacional Android, do americano Google, expirou na última quinta-feira (13), de acordo com reportagem do jornal The Washington Post.

As empresas americanas estão proibidas pelo governo de manter relações comerciais com a Huawei.

Com a medida, os dispositivos vendidos no Brasil Huawei P30 e P30 Pro só terão atualizações de segurança oferecidas pela própria fabricante e eles não receberão a próxima versão do sistema Android, tornando-os defasados frente aos rivais Motorola Edge+ e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Os aplicativos do Google, como Gmail, YouTube e Maps, também não terão atualizações.

Uma das soluções pode ser migrar para outro sistema operacional, um procedimento que requer conhecimento técnico. Mesmo assim, usuários podem ficar sem aplicativos populares e podem precisar comprar celulares de outras marcas.