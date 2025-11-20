UBS e Ant apostam no blockchain para romper o gargalo nos fluxos globais de tesouraria

O banco de investimento UBS firmou uma parceria estratégica com a empresa de tecnologia financeira Ant International para explorar depósitos tokenizados destinados a pagamentos transfronteiriços em tempo real e gestão global de liquidez, marcando uma expansão significativa da plataforma de dinheiro digital baseada em blockchain do banco suíço.

As duas empresas assinaram um Memorando de Entendimento em Singapura, consolidando o acordo em um dos centros mais ativos de experimentação institucional com blockchain. A iniciativa posiciona o dinheiro bancário tokenizado como um possível substituto para as trilhas tradicionais de liquidação de tesouraria, ainda marcadas por horários de corte, fragmentação e atrasos entre moedas.

A Ant International, que supervisiona operações dentro do ecossistema ampliado do Alipay+, anunciou que utilizará o UBS Digital Cash para simplificar transferências internas de tesouraria entre jurisdições.

“Compartilhamos a mesma crença no potencial dessas tecnologias para transformar pagamentos transfronteiriços e esperamos gerar ainda mais impacto juntos com a expertise global e o suporte do UBS”, disse Kelvin Li, gerente global de tecnologia de plataformas da Ant International.

Romper o gargalo nas operações

A colaboração aborda diretamente um dos maiores gargalos nas operações de tesouraria corporativa, as transferências entre empresas do mesmo grupo que dependem das trilhas bancárias tradicionais. Essas operações enfrentam horários limitados de funcionamento e velocidade de liquidação inconsistente.

Ao tokenizar passivos de depósitos em registros digitais permissionados, as instituições poderão sincronizar sua liquidez entre diferentes subsidiárias em minutos, e não dias, uma mudança que provedores globais de pagamento têm tido dificuldade em alcançar.

O UBS Digital Cash, que foi testado com instituições selecionadas em 2024, é apresentado como dinheiro digital emitido por banco para casos de uso no atacado.

“Combinando nossa experiência em ativos digitais com a tecnologia avançada de blockchain da Ant, estamos trabalhando juntos para oferecer uma solução de pagamento em tempo real e multimoeda que estabelece novos padrões de transparência e eficiência”, disse Young Jin Yee, chefe do UBS em Singapura.

A nova parceria é um dos exemplos mais concretos de uma grande operação de infraestrutura de pagamentos adotando depósitos tokenizados.

Para a Ant International, a integração fornecerá uma camada de liquidação programável capaz de apoiar operações de tesouraria na Ásia, Europa e Oriente Médio.

O papel de Singapura na tokenização

A parceria reforça o papel crescente de Singapura em iniciativas institucionais de blockchain.

Em 2024, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) avançou na tokenização de ativos com novos frameworks, desenvolvendo projetos como o Project Guardian, focado na tokenização de fundos, e o Project Orchid, que criou casos de uso para uma moeda digital de banco central voltada ao varejo.

