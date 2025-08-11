Barulho do modem? AOL anuncia fim da internet discada nos EUA

A AOL anunciou que em 30 de setembro vai encerrar suas operações de internet discada nos EUA. A empresa ficou conhecida por levar conexão a milhões de pessoas nos anos 90 e início dos anos 2000.

Mesmo com a internet banda larga e sem fio consolidadas, a AOL nunca deixou de oferecer seu serviço mais básico por meio do telefone fixo a consumidores dos EUA."A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

Cerca de 160 mil pessoas ainda se conectam à internet através de seu serviço de telefonia fixa, segundo dados do Censo dos EUA de 2023.

A internet no início

Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.

Reconhecidos por seu ruído bem característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem a uma internet que era então composta principalmente de páginas estáticas e textos.

No Brasil, muitos preferiam se conectar de madrugada pelo "pulso mais barato" ou então esperar a conexão no final de semana, também mais econômica. As linhas telefônicas, claro, ficavam ocupadas.

Com os avanços no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica.

Em 2017, a AOL despertou a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997.

Em 2000, a AOL chegou a comprar a Time Warner por US$ 166 bilhões, na segunda maior fusão da história dos EUA, no momento de bolha da internet. O negócio, porém, foi desastroso para as duas partes, com as companhias se separando anos depois.

Nos últimos dez anos, a empresa foi adquirida pela Verizon, em 2015, por US$ 4,4 bilhões e, posteriormente, vendida, juntamente com o Yahoo ao Apollo por US$ 5 bilhões, que comprou 90% de sua divisão de mídia.