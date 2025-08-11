Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Barulho do modem? AOL anuncia fim da internet discada nos EUA

Em 2017, a AOL despertou a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997

Nos últimos dez anos, a empresa foi adquirida pela Verizon, em 2015, por US$ 4,4 bilhões e, posteriormente, vendida (Bloomberg)

Nos últimos dez anos, a empresa foi adquirida pela Verizon, em 2015, por US$ 4,4 bilhões e, posteriormente, vendida (Bloomberg)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h29.

A AOL anunciou que em 30 de setembro vai encerrar suas operações de internet discada nos EUA. A empresa ficou conhecida por levar conexão a milhões de pessoas nos anos 90 e início dos anos 2000.

Mesmo com a internet banda larga e sem fio consolidadas, a AOL nunca deixou de oferecer seu serviço mais básico por meio do telefone fixo a consumidores dos EUA."A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

Cerca de 160 mil pessoas ainda se conectam à internet através de seu serviço de telefonia fixa, segundo dados do Censo dos EUA de 2023.

A internet no início

Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.

Reconhecidos por seu ruído bem característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem a uma internet que era então composta principalmente de páginas estáticas e textos.

No Brasil, muitos preferiam se conectar de madrugada pelo "pulso mais barato" ou então esperar a conexão no final de semana, também mais econômica. As linhas telefônicas, claro, ficavam ocupadas.

Com os avanços no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica.

Em 2017, a AOL despertou a nostalgia de muitos usuários antigos ao fechar seu serviço de mensagem instantânea AIM, lançado em 1997.

Em 2000, a AOL chegou a comprar a Time Warner por US$ 166 bilhões, na segunda maior fusão da história dos EUA, no momento de bolha da internet. O negócio, porém, foi desastroso para as duas partes, com as companhias se separando anos depois.

Nos últimos dez anos, a empresa foi adquirida pela Verizon, em 2015, por US$ 4,4 bilhões e, posteriormente, vendida, juntamente com o Yahoo ao Apollo por US$ 5 bilhões, que comprou 90% de sua divisão de mídia.

Acompanhe tudo sobre:AOLInternet móvel

Mais de Tecnologia

De queda livre a voo solo: o que fez a Shopee valer quase US$ 100 bi e com alta de 300% nas ações

STJ autoriza juízes a consultarem redes sociais públicas de investigados para decretar prisões

Apple adia recursos de IA da Siri, mas aposta em controle total por voz no iPhone

Pix parcelado não decreta fim do cartão de crédito, afirma presidente da 99Pay

Mais na Exame

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 11

Ciência

Meteorito mais antigo que a Terra atinge casa e traz segredos que deixam cientistas perplexos

EXAME Agro

ITR 2025: declararação do imposto começa nesta segunda-feira; veja quem deve declarar

Casual

Conheça os rostos que irão estampar o Calendário Pirelli 2026