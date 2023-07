Banido pela Anatel, Flipper Zero ganha loja de aplicativos no Android e iPhone

O Flipper Zero é um aparelho criado com o intuito de reforçar testes de segurança cibernética, mas que ganhou espaço na mídia após uma forte reação da Anatel contra a importação e venda do equipamento.

O dispositivo, que lembra os antigos tocadores de MP3, executa pentests – ou testes de penetração – que ajudam a descobrir falhas em redes eletrônicas. No lado polêmico, cibercriminosos se valem da capacidade do Flipper Zero de clonar sinais de comunicação sem fio, como NFC, RFID, Bluetooth e outras radiofrequências. Ou seja, poderiam abrir portas com chaves digitais, clonar crachás, entre outras coisas.

Mas o que já era potente, agora ficou mais amigável aos usuários ao ganhar um loja de aplicativos no Android e iPhone.A novidade facilita o processo de busca e instalação de ferramentas e plug-ins de terceiros diretamente do smartphone do usuário.

O Flipper Zero foi descrito pelo The Verge, como uma "canivete suíço de antenas" e desfruta de uma comunidade ativa que constantemente desenvolve e compartilha novas capacidades para a ferramenta. Agora, essas novidades se tornaram muito mais acessíveis.

Embora a adição de apps e recursos ao Flipper nunca tenha sido uma tarefa complicada - era necessário apenas buscar o material no GitHub e transferir para o cartão microSD do dispositivo - a nova loja de aplicativos promete facilitar ainda mais o processo.

Os aplicativos podem ser instalados diretamente no Flipper via Bluetooth e são revisados pela equipe do Flipper, garantindo a confiabilidade e segurança dos usuários.

Alex Kulagin, COO da Flipper Devices, expressou a esperança da equipe de que "o lançamento da loja forneça aos desenvolvedores um canal de distribuição massivo para seus aplicativos e experimentos".

A loja de aplicativos Flipper pode ser acessada através da aba "Hub" no aplicativo Flipper para Android e iOS, e os apps estão categorizados para facilitar a busca dos usuários.

A expectativa é que existam cerca de 100 aplicativos disponíveis no lançamento da loja.