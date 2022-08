'Astros do Excel' se enfrentam em disputa com planilhas; australiano foi o vencedor

O melhor planilheiro entre os melhores do mundo tem nome: Andrew Ngai.

O australiano conquistou o 1º lugar na disputa contra astros do Excel e ex-vencedores da Copa do Mundo de Planilhas Financeiras (FMWC, na sigla em inglês).

Apesar de inusitado, a competição que ocorreu no dia 7 de agosto teve até comentários ao vivo da ESPN americana e reação do streamer Casimiro.

Ao longo de três horas, oito vencedores de campeonatos anteriores de Excel se enfrentaram em diversas tarefas no Excel Esports: All-Star Battle.

A disputa exigia que eles terminassem cada tarefa dentro de 30 minutos. A cada rodada, metade dos competidores eram eliminados até que sobrassem apenas dois para o grand finale.

A ideia é um pouco fora do comum para competições eletrônicas, que geralmente ocorrem a partir de jogos de computador ou videogames, mas a formatação de uma liga de Excel que compete anualmente já ganha ares profissionais.

Idealizada num primeiro momento sem a participação da Microsoft, o evento ganhou impulso após a empresa se interessar pela promoção da liga.

Atualmente, o torneio consiste em apresentar estudos de casos formados por problemas que poderiam ocorrer na vida real e solucionáveis ​​através do uso de 'Modelagem Financeira' via Excel.

O competitivo tem pelo menos três brasileiros no ranking oficial, e conta com streamers regulares, que analisam as disputas, e material de merchandising como camisas e bonés.

De acordo com as regras oficiais, a FMWC tem três pilares: ensinamento, prática e competição. E não cobre somente o uso do Excel, há competições e premiações também para o resto do pacote Office.

Para os interessados, qualquer um pode se inscrever para competir. Em 2014, o brasileiro Ian Leitão Ferreira venceu a competição na categoria Excel 2007.

Ao todo, são oito etapas do torneio ao longo do ano. As inscrições para o próximo campeonato, previsto para 2 a 5 de setembro, estão abertas. As finais acontecem de 18 a 21 de novembro.

O custo da inscrição é US$ 20 (pouco mais de R$ 100). O 1º lugar recebe US$ 7 mil. Quem ficar do 2º ao 10º lugar também ganha prêmios menores.