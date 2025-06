Apple vai pular do iOS 19 para 26; mudança será anunciada na WWDC com foco no novo visual do sistema

A Apple decidiu adotar uma nova lógica para nomear seus sistemas operacionais: a partir de 2025, a versão do software vai corresponder ao ano de lançamento. Com isso, o iOS — que deveria seguir para o número 19 — será rebatizado como iOS 26, acompanhando o macOS 26 e outros sistemas da empresa.

A mudança será oficializada na próxima edição da WWDC, conferência anual voltada a desenvolvedores, marcada para 10 de junho. Segundo Mark Gurman, analista da Bloomberg, o novo sistema de numeração busca facilitar a vida de consumidores e desenvolvedores, alinhando o nome das versões com o ano-calendário e reduzindo a confusão causada pela contagem tradicional.

Além de simplificar a comunicação, a nova estratégia reforça um esforço maior da empresa: reposicionar a marca no debate sobre inteligência artificial. Embora a Apple tenha lançado sua própria plataforma de IA em 2024, a chamada Apple Intelligence, recursos realmente inovadores ainda não chegaram ao usuário final. Rivais como Google e OpenAI mantêm a dianteira nesse campo.

Entre os destaques da WWDC, espera-se o anúncio de que os chamados foundation models — modelos básicos de IA desenvolvidos pela própria Apple — estarão disponíveis para uso por terceiros, especialmente desenvolvedores de aplicativos. Essas ferramentas permitirão implementar funções como resumos de texto, organização inteligente de conteúdos e outros recursos integrados diretamente nos apps.

Outra novidade será a chegada de um novo aplicativo de jogos, que vai substituir o Game Center e reunirá títulos, rankings e chats em um só lugar. No caso do macOS, o app poderá até rodar jogos adquiridos fora da App Store.

Visual renovado e nome inspirado no Lago Tahoe

Junto à mudança de nome, os sistemas também passarão por uma reformulação estética. O novo macOS 26 terá como codinome “Tahoe”, em referência ao famoso lago nas montanhas da Califórnia, região frequentemente usada pela Apple como inspiração para batizar o sistema dos computadores Mac.

Desde 2013, versões do macOS homenageiam locais californianos como Yosemite, Big Sur e Sequoia. A escolha de Tahoe indica que o sistema trará uma mudança visual significativa, marcada por um novo desenho de interface.

Reorganização de nomes, mas ainda sem revolução em IA

A nova lógica de numeração — iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26 e visionOS 26 — também serve para reforçar a ideia de que os sistemas da Apple fazem parte de uma mesma plataforma integrada. Ainda assim, o salto no número não deve se repetir no hardware: o próximo iPhone seguirá como iPhone 17, segundo fontes do setor.

Para analistas, o foco da WWDC será mais visual e organizacional do que técnico. Embora a Apple tenha avançado internamente com modelos de IA mais poderosos, a empresa ainda adota postura cautelosa diante do risco de falhas ou problemas éticos com sistemas generativos.

No curto prazo, a expectativa é de atualizações incrementais. A promessa de um avanço mais robusto em IA foi empurrada para 2026 — o ano do iOS 27.