Apple vai construir estrutura eólica gigante na Europa

A Apple anunciou seus novos planos voltados para sustentabilidade. A companhia americana vai construir uma nova estrutura eólica na Europa, que abrigará duas das maiores turbinas do mundo na utilização da força do vento para gerar energia elétrica. A construção se dará na região de Esbjerg, na Dinamarca.

De acordo com a companhia, as duas turbinas terão 200 metros de altura e capacidade para a produção de 62 gigawatts-hora de energia elétrica, o equivalente necessário para abastecer 20 mil casas. Informações referentes ao valor empenhado no projeto ou uma previsão de quando tudo ficará não foram reveladas.

A plano é de que a estrutura abasteça a rede elétrica do próprio data center da empresa, localizado em Viborg, uma cidade próxima de onda a estrutura eólica será construída. O local abriga as operações digitais da empresa em toda a Europa, gerenciando dados de serviços como a App Store e da Siri.

O projeto também é parte da iniciativa da Apple de neutralizar a emissão de se tornar uma mais responsável em termos de sustentabilidade. Até 2030, a companhia quer neutralizar toda a emissão de carbono de sua produção e pretende recorrer a diferentes formas de fazer isso, principalmente utilizando energias sustentáveis.

Isso poderá gerar uma economia de custos para a gigante americana. Estudos recentes realizados na Europa apontam que o custo da utilização de energia solar ou eólica é menor do que se pensava. A redução no valor pode ser de até 50% do que havia sido calculado inicialmente.