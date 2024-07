Apple avalia anúncios no Apple TV+ com parceria da Barb Audiences

A Apple está em discussões com a Barb Audiences, organização britânica que coleta dados de audiência, para estudar técnicas de avaliação de resultados de anúncios. Esse movimento sugere que o Apple TV+ poderá exibir publicidade em meio aos conteúdos da plataforma em breve.

As informações foram divulgadas pelo jornal The Telegraph, do Reino Unido. Originalmente, Barb era a sigla para “conselho de pesquisa de audiência de emissoras”, cujos proprietários incluem a BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky UK e o Instituto de Profissionais de Propaganda.

Embora a Barb já monitore dados de audiência do Apple TV+, para medir métricas de anúncios são necessárias técnicas adicionais. A organização já trabalha com outros serviços de streaming como Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Essas novas informações reforçam relatos anteriores sobre publicidade no Apple TV+. Em março de 2024, a Apple contratou Joseph Cady, ex-vice-presidente executivo de parcerias e propaganda da NBCUniversal. Segundo a Business Insider, a empresa também contratou profissionais especializados em anúncios de vídeo da NBCUniversal, Peacock e FanDuel.

Até o momento, a Apple não exibe anúncios em filmes e séries, apenas em transmissões esportivas ao vivo, como nos jogos da Major League Soccer. Se a Apple seguir esse rumo, estará acompanhando outras plataformas de streaming como Netflix e Disney+.

Prática se torna comum no streaming

Em novembro de 2022, a Netflix lançou seu plano com anúncios no Brasil, ao custo de R$ 20,90 mensais. O novo Disney+, resultado da fusão com o Star+, agora exibe propagandas no Meli+, do Mercado Livre, com assinatura de R$ 17,99 mensais.

No Brasil, o Apple TV+ passou de R$ 9,90 para R$ 21,90 mensais desde seu lançamento em 2019, indicando uma tentativa da Apple de aumentar suas receitas.