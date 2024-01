A coroa do streaming segue com a Netflix, indica relatório do Bank of America

O cenário competitivo do streaming de vídeo, marcado pela presença de gigantes como Disney, HBO, Prime Video e Apple, trouxe desafios significativos para a Netflix.

Entretanto, um relatório recente do Bank of America (BofA) traz um panorama otimista para a empresa comandada por Reed Hastings. O documento indica que a companhia não apenas se manteve firme na concorrência, mas também pode ver um aumento de até 22% no preço de suas ações.

O BofA sustenta a recomendação de compra das ações da Netflix, elevando o preço-alvo de US$ 525 para US$ 585, uma ascensão significativa considerando que as ações estão sendo negociadas por volta de US$ 480.

Jessica Reif Ehrlich, analista do BofA, destacou as transformações no mercado de streaming nos últimos 18 meses. Segundo ela, a atenção dos investidores para a lucratividade e as mudanças na dinâmica do setor reforçam a posição vitoriosa da Netflix na "guerra do streaming".

Ehrlich observou que a dificuldade das empresas de mídia em atingir a escala global da Netflix em streaming é um reconhecimento implícito da sua liderança. O momento atual é visto como vantajoso para a Netflix, que pode se beneficiar do aumento na disponibilidade de conteúdo de terceiros, potencializando a eficiência de suas estratégias de gastos.

A analista aponta que a Netflix agora tem a liberdade de escolher conteúdos já estabelecidos e reconhecidos, reduzindo a necessidade de financiar produções novas e de alto risco. Essa tendência se reflete na presença marcante de conteúdo de terceiros entre os programas e filmes mais populares da plataforma.

Compartilhamento de senhas funcionou

Um aspecto positivo para a Netflix é a implementação da política de restrição de compartilhamento de senhas. Ehrlich destaca que isso poderá incentivar a migração de usuários para o plano de assinatura com publicidade, oferecido a US$ 6,99. A analista vê essa mudança como um impulso para o segmento de anúncios da empresa.

Recentemente, a Netflix reportou um aumento significativo de usuários ativos no plano de anúncios, passando de 5 milhões em maio para mais de 23 milhões atualmente.

As ações da Netflix apresentaram uma valorização de 2% em 2024, e um crescimento de mais de 40% nos últimos 12 meses. A avaliação da empresa no mercado atinge US$ 210 bilhões, consolidando sua posição dominante no segmento de streaming.