Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia dos filmes O Jogo do Disfarce, sobre a vida secreta de Emma (Kaley Cuoco) como assassina de aluguel e o longa com Ben Affleck, Hypnotic - Ameaça Invisível. Já na Netflix, estreia da minissérie coreana A Herdeira.

O Jogo do Disfarce (Prime Video)

Emma (Kaley Cuoco) e Dave (David Oyelowo) apimentam seu aniversário de casamento com uma noite disfarçados em Nova York. Mas as coisas se tornam perigosas quando a vida secreta de Emma como assassina de aluguel, que Dave desconhece, é exposta por Bob (Bill Nighy), colocando sua família em risco. Emma terá que contar com suas habilidades letais e determinação para proteger a família a todo custo.

Hypnotic - Ameaça Invisível (Prime Video)

Determinado a encontrar sua filha desaparecida, o detetive Rourke se vê em uma conspiração. Ajudado por uma mulher com poderes psíquicos, Rourke persegue e é perseguido por um homem, que ele acredita ser a chave para encontrar a garota desaparecida.

Um Pesadelo Americano (Netflix)

Um casal sofre uma invasão de residência e um sequestro, mas a polícia não acredita na versão dos dois. Por que as vítimas pareciam tão calmas? Será que era tudo uma farsa? Da equipe por trás de "O Golpista do Tinder", esta série documental de três partes examina as consequências de uma sociedade que tira conclusões rápido demais e os danos causados quando as autoridades decidem que a verdade não pode ser real.

60 Minutos (Netflix)

O lutador de MMA Octavio (Emilio Sakraya) precisa chegar à festa de aniversário da filha em uma hora ou vai perder a guarda da menina. Após recusar uma luta para cumprir o compromisso, ele precisa fugir de bandidos perigosos e atravessar a cidade em uma corrida contra o tempo.

A Herdeira (Netflix)

Yoon Seo-ha é uma professora que almeja avançar na universidade em que leciona. Até que um dia, ela é surpreendida pela notícia de que é a única herdeira de um cemitério deixado por um tio paterno desconhecido que acabou de falecer. No velório, o meio-irmão de Seo-ha, Kim Young-ho, faz um escândalo para também ser reconhecido como herdeiro. Para Seo-ha, ele é apenas o filho de um pai infiel que abandonou ela e a mãe muitos anos atrás, e toda essa história de herança traz à tona lembranças dolorosas que ela preferiria esquecer. Para piorar tudo, uma série de acontecimentos macabros deixam Seo-ha ainda mais angustiada. Em paralelo, o policial Choi Sung-jun investiga um assassinato na região do cemitério, mas logo percebe que não é um crime qualquer, baseado no comportamento estranho dos moradores da cidade. Ao mergulhar no caso, ele se vê dentro de um verdadeiro labirinto. O chefe da polícia, Park Sang-min, reprova as ações de Sung-jun e o tira do caso. No entanto, as investigações de Sang-min que se concentravam em pessoas importantes relacionadas ao cemitério, dentre elas Seo-ha e Young-ho, também são inconclusivas. Até que mais uma pessoa é morta, deixando a cidade em polvorosa.

