99 recebe certificação de segurança inédita da ABNT

A 99 se tornou a primeira empresa do setor de aplicativos de transportes a receber certificação de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). De acordo com a companhia, o processo de auditoria durou três meses e analisou 22 direcionamentos de proteção presentes na plataforma da empresa.

A ABNT atestou que a 99 está em linha com boas práticas de mapeamento de riscos e prevenção contra possíveis ocorrências. A empresa também utiliza tecnologia vançada para oferecer mais segurança para motoristas e passageiros.

Os usos de inteligência artificial na prevenção de crimes, avaliação de zonas de risco, cadastro de motoristas e atendimento especializado de situações de emergência foram, também, alguns dos itens verificados pela auditoria. “Essa iniciativa ajuda a ampliar a relação de confiança que a 99 tem com seus usuários. A ABNT é uma organização respeitada e verificou nossos processos de maneira muito transparente”, disse Thiago Hipólito, diretor de segurança da 99.

A 99 tem apostado na tecnologia para lidar com problemas de segurança na plataforma. No primeiro semestre do ano, as ocorrências de assédio na plataforma caíram 23%, após o uso de inteligência artificial para captar denúncias com maior agilidade. A medida foi elaborada em parceria com a consultoria Think Eva, braço da organização Think Olga, que desenvolve estratégias de promoção da igualdade de gênero.