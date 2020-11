Visa dá até R$ 500 em dinheiro de volta no mês da Black Friday

Entre os dias 15 e 30 de novembro, no mês da Black Friday, a Visa irá distribuir até 500 reais de cashback para quem realizar compras com os cartões da bandeira. Os valores, que fazem parte da campanha “Roleta da Sorte”, serão distribuídos em forma de prêmios. Serão mais de 7.000 sorteios de diferentes valores de créditos, entre 25 e 500 reais.

Que tal viajar mais no mundo pós-pandemia? Conheça o curso de Liberdade Financeira da EXAME Academy

Serão 50 prêmios no valor de 500 reais, 100 prêmios de 200 reais, 100 de 100 reais, 3 mil de 50 reais e 4 mil no valor de 25 reais. No total, a bandeira irá distribuir 300 mil reais a usuários de seus cartões.

O objetivo é incentivar o uso dos pagamentos digitais no período. Para participar, é preciso se registrar na plataforma de promoções “Vai de Visa” e realizar uma compra acima de 5 reais em qualquer estabelecimento — físico ou online.

Após cada compra o consumidor receberá um aviso de que poderá testar sua sorte rodando a roleta no site. As transações realizadas por meio do pagamento por aproximação duplicam as chances de ganhar.