Vendas online somam 82 mil reclamações em 2020

De janeiro a maio o número de reclamações atendidas pelo Procon-SP e relacionadas a compras pela internet somou mais de 82 mil demandas. O número dos cinco primeiros meses deste ano já superam os de todo o ano passado.

Apenas no mês de maio o Procon-SP registrou um crescimento de 41%: enquanto abril teve 19.345 demandas de consumidores com problemas, maio teve 27.298. As questões mais reclamadas são demora, não entrega do produto, seguidos por problemas com cobrança.

Os problemas relacionados a internet vêm crescendo neste primeiro semestre. O mês de janeiro abriu o ano com mais de doze mil casos, caindo em fevereiro para 8.429 e voltando a subir nos meses seguintes: quinze mil em março, dezenove mil em abril e 27 mil em maio.

Como reclamar e obter orientações

Para o consumidor que tiver problemas com compras pela internet ou outra questão de consumo, o Procon-SP disponibiliza canais de atendimentos à distância: no site, aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais. Para denúncias, marque no post em redes sociais o @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Veja dicas de como evitar problemas ao fazer compras online.