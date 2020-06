Serasa inicia campanha para quitar dívida por R$ 100

A partir de agora, quem tem dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000, originadas pelo parceiro Ativos dentro do Serasa Limpa Nome, poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100.

Para ter acesso a esta opção para negociar dívidas, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

Os débitos precisam ter sido originados pelo parceiro ativos do Serasa Limpa Nome, securitizadora da Serasa. São mais de quarenta, entre eles o banco Itaú, Santander, Banco do Brasil, banco Carrefour, Net-Claro, Anhanguera, Sky, Oi, Porto Seguro, BMG, Digio, Crefisa, Itaucard, Hipercard e Tenda. Veja a lista completa.

Segundo a empresa, a ação pode beneficiar mais de 1,5 milhão de consumidores que se encontram nesta situação, justamente a parcela da população que mais está com dificuldade para receber auxílios do governo.

Canais de atendimento

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa, que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas.

Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, através do número: (11) 98870-7025.

Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação.