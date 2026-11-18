A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, 18, a parcela do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. O depósito é o terceiro do calendário de novembro e já conta com os novos valores do programa, incluindo o piso de R$ 691 por família.

O valor integra a folha com o reajuste de 15,04% anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Com a atualização, o valor mínimo garantido sobe de R$ 600 para R$ 691, enquanto o benefício médio foi estimado pelo governo em R$ 777, ante R$ 675 antes da correção.

A correção considera a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026. É a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual formato do programa, em 2023.

Quanto é o Bolsa Família em setembro?

A partir da folha de outubro, o valor mínimo do Bolsa Família passa a ser de R$ 691 por família. Isso não significa, porém, que todas as famílias recebam exatamente esse valor.

O programa possui uma cesta de benefícios que considera o número de pessoas e a composição de cada núcleo familiar. O Benefício de Renda de Cidadania atualizado corresponde a R$ 164 por integrante.

Caso a soma desses valores não alcance R$ 691, entra em cena o Benefício Complementar, que completa a diferença até o piso. Há ainda adicionais específicos, como o Benefício Primeira Infância, que acrescenta R$ 173 para cada criança de zero a sete anos incompletos.

Já o Benefício Variável Familiar, atualmente de R$ 58, contempla integrantes que se enquadram nas regras do programa, como gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes até 18 anos incompletos.

O valor final depende da quantidade de integrantes e da presença de crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes na composição familiar.

Calendário do Bolsa Família de outubro

Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis do mês e seguem o número final do NIS. Em outubro, o cronograma termina no dia 21. O calendário oficial do MDS detalha as datas:

NIS final 1: 16 de novembro

16 de novembro NIS final 2: 17 de novembro

17 de novembro NIS final 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: 18 de novembro

Bolsa Família: pagamento antecipado em 112 municípios

O pagamento do Bolsa Família está unificado em 112 municípios de oito estados brasileiros em novembro. A medida beneficia mais de 628 mil famílias em localidades com situação de emergência ou estado de calamidade pública.

Os beneficiários dessas cidades podem movimentar os recursos a partir dessa segunda-feira, 16, independentemente do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O investimento previsto é de R$ 631,8 milhões.

A antecipação contempla municípios do Amazonas, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraná.

Entre as situações que motivaram a medida estão secas, estiagens, chuvas intensas, vendavais e alagamentos, além da vulnerabilidade ampliada no Território Yanomami.

A flexibilização do calendário é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou calamidade permaneça após esse período, os municípios poderão solicitar a renovação da medida por mais dois meses, conforme as regras do Governo Federal.

Como saber o final do NIS?

Para descobrir a data de pagamento, o beneficiário deve verificar o último algarismo do NIS, disponível no cartão do Bolsa Família, desconsiderando o número que aparece após o traço.

Quem não estiver com o cartão também pode consultar o número pelo Caixa Tem, na opção "Meu NIS", ou pela página da Caixa destinada à consulta do cadastro, mediante CPF e senha do Login Caixa.

Os beneficiários com final 1 recebem no primeiro dia de pagamentos, os de final 2 no segundo e assim por diante, até chegar ao NIS de final 0. A sistemática distribui os depósitos ao longo de dez dias úteis, em vez de liberar todas as parcelas em uma única data.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra para ingresso no Bolsa Família é a renda. Podem participar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para calcular a renda por pessoa, é preciso somar os rendimentos mensais recebidos pelos integrantes da família e dividir o resultado pelo número de pessoas que vivem no domicílio.

Estar no CadÚnico e se enquadrar no limite de renda, porém, não significa que a concessão ocorrerá de forma automática. O MDS informa que a entrada no programa depende da análise dos critérios e também da disponibilidade orçamentária.

As famílias também precisam manter os dados cadastrais atualizados e cumprir as condicionalidades previstas nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento da vacinação e, no caso de gestantes, a realização do pré-natal.

O que acontece se a renda da família aumentar?

Um aumento de renda não necessariamente provoca o cancelamento imediato do Bolsa Família. O programa possui a chamada Regra de Proteção, criada para famílias que ultrapassam o limite de R$ 218 por pessoa depois de já estarem recebendo o benefício.

Famílias que aumentam a renda, mas permanecem dentro do limite previsto, podem continuar recebendo 50% do benefício por determinado período. Para famílias que ingressaram na Regra de Proteção a partir de julho de 2025, o limite de renda é de R$ 706 por pessoa.

Os prazos variam conforme a natureza da renda da família.

Como consultar o Bolsa Família?

O beneficiário pode acompanhar a situação do pagamento pelos aplicativos oficiais Bolsa Família e Caixa Tem. Também é possível consultar informações pelo Portal Cidadão da Caixa.

Nos aplicativos, o beneficiário consegue conferir o valor liberado, consultar o extrato e verificar a situação do benefício. Quem recebe pela conta do Caixa Tem também pode movimentar os recursos digitalmente, inclusive para pagamentos e transferências via Pix.

Para dúvidas relacionadas às regras, cadastro e situação do programa, o MDS disponibiliza o Disque Social 121. Informações sobre pagamento e saque também podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111.