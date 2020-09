Poupança perde para a inflação, mas brasileiro gosta

Apesar de a poupança estar negativa desde o ano passado, ou seja, com a rentabilidade perdendo para a inflação, os brasileiros continuam acreditando que é um bom investimento. Uma pesquisa realizada pelo C6 Bank/Datafolha apontou que a cada dez brasileiros, três acreditam que a poupança é boa escolha na hora de investir o dinheiro.

Em agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,24%. Já a poupança (considerando as aplicações feitas a partir de 4 de maio de 2012) rendeu 0,13% em agosto. Mesmo assim, o último levantamento do Banco Central apontou que, em agosto, os depósitos nas cadernetas de poupança em todo o país, superaram os saques em 11,40 bilhões de reais de reais. Foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1995, ou seja, foi o maior ingresso líquido de recursos para agosto em 26 anos.

Liao Yu Chieh, educador financeiro do C6 Bank, explica que o interesse do brasileiro pela poupança se deve pelo histórico de confiança e na garantia de que o dinheiro tem uma proteção. “Hoje em dia, outros produtos, como CDB e LCI, contam com a mesma garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) que a poupança tem”, diz.

O levantamento apontou ainda a percepção dos brasileiros sobre investimentos, quase metade dos entrevistados (48%) afirmou que não investiam antes de pandemia e que continuam sem guardar dinheiro. Entre os entrevistados menos escolarizados, esse percentual chega a 66%.

Por outro lado, 17% dizem que estão guardando mais dinheiro que antes. Esse percentual atinge 28% entre os brasileiros com ensino superior. A pesquisa também mostra que 11% estão economizando a mesma quantia e 7% continuam investindo, mas aplicam um valor menor que do costumavam fazer. Do total de entrevistados, 15% relatam ter parado de guardar dinheiro por causa da pandemia.