O plano do Inter para atrair não correntista para seu app

O banco Inter anunciou que abrirá seu marketplace para clientes não correntistas. Desta maneira, quem não é cliente do banco também terá acesso a mais de cem lojas, aos descontos exclusivos oferecidos na plataforma e ao programa de cashback.

Ao acessar a área de compras pelo site, clientes de outros bancos podem selecionar a loja em que desejam comprar e cadastrar a conta para receber o cashback.

No marketplace do banco, é possível comprar desde roupas, acessórios, remédios, produtos esportivos até recarga de celular, cartões de presente, pedágio, pagamento de estacionamento, entre outros. Sobre o programa de cashback, para os clientes do Inter o valor cai em até 30 dias. Para os não correntistas, são entre 45 dias e 120 dias.

Em entrevista à Exame, João Menin, presidente do Inter destacou que o marketplace do banco foi o segmento que mais cresceu no terceiro trimestre deste ano. “O crescimento do shopping explodiu nos últimos meses. Mais de 760 mil clientes compraram no marketplace no último trimestre.”

Segundo a prévia operacional divulgada na última semana, o volume total de vendas do shopping virtual foi de 376,6 milhões de reais entre julho e setembro, o que representa uma alta de 207%. No período, o shopping do Inter realizou cerca de 3 milhões de transações, um aumento de 69% em relação ao segundo trimestre deste ano.

O Inter atingiu a marca de 7,2 milhões de correntistas e bateu o recorde a abertura de contas, com 1,3 milhão de novas contas no trimestre e mais de 20 mil contas por dia útil em setembro, crescimento de 31%. “O lockdown no país acabou mudando o hábito de consumo do brasileiro. Quem sabe não terminamos 2020 com 8,5 milhões de correntistas.”

Super App

O marketplace é uma das apostas do Inter para atrair novos clientes. Em julho, o banco captou 1,2 bilhão de reais em um follow on e planeja algumas aquisições. Segundo Menin, a ideia é incorporar empresas que tragam experiências que a instituição não têm dentro das áreas de negócio.“Não esperem nenhum blockbuster. Faremos aquisições que façam sentido.”

Além do acesso a não correntistas no marketplace, o Inter lançará no próximo mês uma nova versão do seu aplicativo. O “super app”, como foi apelidado pelo instituição, é a porta de acesso a plataforma de serviços, em diversos segmentos: banco, crédito, seguro, investimentos, além do marketplace.

Entre as novidades do “super app” estão a compra de passagens aéreas e a possibilidade de aumentar o limite do cartão de crédito após a realização de um investimento na plataforma. “Foi uma maneira de empoderar o cliente. O limite aumentará com um colateral de investimento”, explica Menin.