Se houvesse uma 2ª onda de covid no Brasil, como se comportariam os FIIs?

Dúvida do leitor: No caso de uma 2ª onda de covid no Brasil, como se comportariam os fundos imobiliários?

Resposta do professor Arthur Vieira de Moraes, da EXAME Research, e especialista em fundos imobiliários

Caro leitor, é muito difícil dar uma resposta precisa sobre isso, mas esperamos que a nova onda de contaminação de covid-19 não aconteça. Mas se acontecer, vale lembrar que é a segunda onda de algo que já vivemos recentemente. Já experimentamos, logo, teríamos conhecimento prévio sobre o assunto. Iríamos questionar se os shopping centers fechariam novamente, se demorariam para abrir, entre outros. Nós tentamos e erramos na primeira onda, então caso houvesse a segunda, seríamos mais assertivos.

Como aproveitar a retomada para ganhar com fundos imobiliários? A EXAME Academy fará de você um especialista no setor. Assine.

Eu acredito que seria menos difícil. As cotas dos fundos se desvalorizariam da mesma maneira do que na primeira. Mas vale lembrar que em março todas as cotas caíram. 40 dias depois o mercado começou a perceber que em muitos fundos, os inquilinos permaneceram pagando o aluguel e logo voltaram aos patamares de antes. Em caso de segunda onda, os investidores teriam um pouco mais de clareza do que aconteceria devido à experiência prévia. Mas não se esqueça que outras crises virão e não serão uma segunda onda, mas uma crise nova. Isso faz parte da vida. O mercado é cíclico, por isso o investidor deve ter cuidado com alocação de portfólio e cuidar da reserva de emergência.

Envie também sua dúvida para o professor. O endereço para envio está aqui.