Na guerra com XP, Itaú contra-ataca e lançará app só para investimentos

A disputa entre os maiores bancos e corretoras do país ganhará novos capítulos. O Itaú Unibanco, maior banco do país, vai lançar um aplicativo exclusivo para concentrar os investimentos de seus clientes. É uma base estimada em 2,9 milhões de clientes e mais de 700 bilhões de reais em ativos sob gestão (dados de abril).

Atualmente, os investimentos — como fundos e títulos do Tesouro Direto — estão reunidos no aplicativo do banco, como uma funcionalidade adicional junto com serviços bancários tradicionais. A exceção é o investimento em renda variável, como ações, opções, ETFs e em alguns fundos imobiliários, que estão reunidos no aplicativo da Itaú Corretora.

O app vai se chamar íon e será colocado no ar em fase beta, ou seja, para um número limitado de usuários, segundo informações do site Finsiders confirmadas pelo Itaú. Não foi divulgada ainda uma data para que o app seja disponibilizado para toda a base de clientes do banco, mas a expectativa é que isso ocorra até meados do próximo ano.

O executivo à frente do projeto, que começou a ser desenvolvido no início do ano, é Cláudio Sanchez, diretor de produtos de investimento e previdência do banco.

O objetivo do Itaú é melhorar a experiência do usuário para gerenciar seus investimentos, em linha com a estratégia de plataforma digital já adotada há alguns anos pelos principais players do mercado: a XP Investimentos, o BTG Digital (do mesmo grupo que controla a EXAME) e corretoras independentes como a Easynvest, recém-adquirida pelo Nubank.

O novo app é mais um passo na ofensiva do banco para defender e reforçar a posição no mercado de investimentos, em um momento em que a crescente migração de pessoas físicas e recursos da poupança e da renda fixa para a indústria de fundos e a bolsa tem estimulado o forte crescimento de quem está no lado da oferta dos produtos.

Há três meses, o Itaú criticou a XP — da qual é o maior acionista, embora não do bloco de controle — pela política de comissionamento de agentes autônomos. A corretora reagiu e questionou o banco e a tradicional imagem de gerentes que vendem produtos que não necessariamente atendem aos interesses dos clientes.