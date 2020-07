Leilão de carros da Mapfre tem Porsche a partir de R$ 133 mil

A MaisAtivo, empresa de intermediação do Grupo Superbid, realiza, nesta quarta-feira, 22, leilão online de automóveis recuperados da seguradora Mapfre. Entre os 140 veículos colocados à venda há opções populares, executivos, SUVs e esportivos com lances iniciais a partir de R$ 41,1 mil.

O destaque do pregão é o Porsche 911 Carrera 2019/2020, com lance inicial de R$ 133 mil. Seu valor na tabela fipe é de R$ 532 mil. Ou seja, um desconto de 75%.

Entres os SUVs, o Jeep Renegade 1.8 Flex 2020/2020 recebe lances a partir de R$ 44,9 mil. Seu valor na tabela Fipe é de R$ 71 mil. O modelo Compass Sport 2.0 2020/2020, também da Jeep, pode ser arrematado por R$ 71,9 mil, enquanto seu valor de mercado é de R$ 99 mil.

Na categoria dos executivos, modelos como Fiat Cronos Drive 1.3 2020/2020 estão à venda a partir de R$ 31,4 mil. O carro é avaliado em R$ 54 mil.

Em geral, veículos considerados recuperáveis, classificados como pequena e média monta, podem voltar à circulação após os reparos necessários. Os automóveis têm direito à documentação de multas, encargos, tributos anteriores à aquisição e são aceitos pelas seguradoras. Apenas os carros que sofreram maior dano são proibidos de voltar às ruas e considerados sucateados.

Os lotes podem ser visitados com agendamento prévio, nos pátios da Mapfre, em São Bernardo do Campo (SP) e Suzano (SP), pelo telefone (11) 4950-9400. Os interessados em arrematar os automóveis precisam ser maiores de idade e realizar o cadastro no site da empresa MaisAtivo para ofertar lances.

Serviço

Leilão Mapfre

Encerramento: 22 de julho, às 14h