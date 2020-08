Golpe de aplicativo de comida causou R$ 600 mil de prejuízo a consumidores

Em São Paulo, o golpe dos entregadores de aplicativo de comida já provocou um prejuízo de 600 mil reais aos consumidores desde o início da pandemia. De acordo com dados do Procon-SP, de março a julho, foram registradas 125 denúncias contra motoboys que fazem entregas pelo Ifood e pela Rappi que, na hora de cobrar, digitam um valor superior ao da compra em uma maquininha com visor danificado.

Há ainda outra modalidade do golpe. Se passando por atendente do restaurante, uma pessoa liga para o cliente e o informa de uma suposta taxa de entrega extra e, em seguida, pede os dados do cartão. O consumidor só percebe depois que a transação já foi efetivada, e os valores debitados.

Os consumidores não devem aceitar maquininhas danificadas e precisam ficar atentos ao valor digitado no momento da cobrança. Além disso, o Procon alerta que as pessoas não passem os seus dados bancários por telefone ao restaurante ou ao aplicativo.

Responsabilidade das empresas

Em abril, quando teve conhecimento das denúncias, o Procon-SP notificou os apps de entrega iFood e Rappi questionando a situação e buscando uma solução para os consumidores que foram vítimas. Apesar de as empresas alegarem que os entregadores são profissionais independentes sem vínculo jurídico-trabalhista, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor tem responsabilidade solidária pelos atos de seus representantes autônomos.

Na ocasião, o secretário de defesa do consumidor, Fernando Capez, encaminhou ofício ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania – DPPC solicitando instauração de inquérito policial contra as empresas para averiguação de suas responsabilidades penais com relação a eventuais crimes praticados por alguns de seus entregadores.