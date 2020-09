O lobo-guará é um animal típico da fauna brasileira que corre o risco de entrar em extinção. Mas ele ganhou destaque nos últimos dias por outro motivo muito diferente da preservação das espécies.

O animal virou símbolo da nova nota de 200 reais lançada pelo Banco Central que entrou em circulação na quarta-feira, 2.

Mas porque o Banco Central resolveu criar uma nova nota em um valor tão alto? A intenção é fazer os brasileiros gastarem mais? Ou será que falta dinheiro em circulação?

Quanto custa produzir as novas notas? E elas podem dificultar o combate à corrupção e facilitar a lavagem de dinheiro?

Essas são só algumas das dúvidas em torno da nova cédula de real. E para tentar saná-las, no episódio #003 do podcast EXAME Agora, nós conversamos com economistas para entender melhor qual é o objetivo do Banco Central com a nota de 200 reais e quais as consequências de seu lançamento.

Além disso, explicamos como a cédula que vale 200 reais custa praticamente o mesmo que uma moeda de apenas 1 real e como funciona o processo de fabricação de dinheiro no Brasil.