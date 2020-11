Enel vaza dados de 300 mil clientes em SP, incluindo CPF e dados bancários

A distribuidora de energia Enel São Paulo enviou uma notificação para mais de 300 mil clientes alertando sobre um incidente envolvendo o vazamento de dados pessoais como nome completo, CPF, número da conta bancária, endereço e telefone. Segundo a empresa, o ocorrido afetou cerca de 4% da base de clientes da companhia, todos do município de Osasco (SP).

Em nota, a empresa comunicou que tomou conhecimento de incidente e iniciou imediatamente um processo de verificação interna, além de ter comunicado o fato às autoridades. “Todos os clientes que tenham sido afetados estão sendo notificados direta e individualmente”, afirmou em nota.

Segundo informações do portal Tecnoblog, os clientes tiveram os seguintes dados comprometidos:

nome

CPF

RG

data de nascimento

idade

endereço

telefone fixo

telefone celular

e-mail

agência bancária

conta corrente

carga instalada

consumo estimado

tipo de instalação

leitura

No email enviado aos clientes, a companhia afirma que ainda “não é ainda possível concluir que o incidente tenha originado riscos significativos”. Porém, a Enel reforça a importância do cliente ficar atento “a comunicações telefônicas ou eletrônicas de terceiros que solicitem seus dados pessoais e sigilosos (por exemplo, senhas)”.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada em setembro pelo presidente Jair Bolsonaro, obriga as empresas a revelarem detalhes sobre possíveis vazamentos de dados envolvendo clientes. Com ela, os usuários têm direito de entrar em contato com as empresas para entenderem quais são as informações as quais elas têm acesso, com quem a empresa compartilha as informações e até mesmo pedir alterações dos dados que são compartilhados.

Neste mês, a companhia divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2020, registrando lucro líquido de 256 milhões de reais, queda de 53,1% em relação a igual período do ano passado, diante de impactos da pandemia de coronavírus. A empresa fechou o ano de 2020 com uma base de 7,4 milhões de clientes em 24 municípios da Grande São Paulo.