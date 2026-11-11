Aplicação conservadora, retorno de alto risco: Tesouro pode dobrar investimento em 5 anos

É esperado que a renda variável gere retornos exorbitantes, mais do que a renda fixa. Mas, no Brasil, com o Tesouro Prefixado rondando o patamar de 15%, é possível dobrar o patrimônio em cerca de cinco anos, "sem correr risco" — se mantiver até o vencimento.

“Como o Brasil se financia predominantemente por meio de dívida emitida em sua própria moeda, o risco de inadimplência desses títulos, denominados em reais, é extremamente baixo”, diz Gustavo Saula, analista e gestor de renda fixa da SWM Gestão.

O que levou os juros a esse patamar foram as dúvidas em relação ao próximo governo Lula, em que o fiscal é questionado. O mercado teme que o presidente não consiga controlar os gastos públicos e, com isso, a dívida não fique controlada. Em setembro, a dívida bruta alcançou os R$ 11,1 trilhões, ou 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), registrando um déficit primário de R$ 5,5 bilhões.

Entretanto, o risco de se investir no Tesouro Direto é quase mínimo. João Abdouni, analista da EQI Research destaca que o Brasil conta com cerca de US$ 367 bilhões em reservas internacionais, produção crescente de petróleo e balança comercial superavitária, fatores que reforçam a capacidade de pagamento do país.

Para ele, o Tesouro Nacional oferece maior segurança do que os grandes bancos em que os brasileiros costumam confiar. ‘O governo tem uma probabilidade muito elevada de pagar o título no vencimento”, afirma.

Segurança no pagamento e retornos altos, devido ao efeito dos juros compostos que potencializa a rentabilidade ao longo do tempo, é o que atraem o investidor. Em um exemplo, se considerarmos uma taxa de 15% ao ano e o valor bruto, antes do Imposto de Renda, basicamente, os R$ 100 mil viram R$ 200 mil no Tesouro Prefixado 2032.

“E não seria necessário fazer aportes ao longo do caminho. O próprio juro já seria suficiente, por conta desse patamar bem alto”, comenta Eduardo Marocke, head de renda fixa da Faz Capital. Entretanto, ao considerar os 15% do Imposto de Renda (IR), o valor líquido fica em torno de R$ 185 mil, o que já seria menos do que o dobro.

Para dobrar, a taxa bruta necessária deveria ser de aproximadamente 17,49% ao ano — o que nenhum título do Tesouro paga atualmente.

Mesmo assim, ainda supera a renda variável. Para fins de comparação, se um investidor tivesse colocado os mesmos R$ 100 mil no BOVA11 (ETF que replica a carteira do Ibovespa), ele teria visto seu patrimônio valorizar “apenas” 67,24%, resultando em R$ 167.343,92. Ou seja, a renda fixa ainda ganha com fôlego.

O efeito da inflação

Mas é preciso cuidado. Segundo especialistas, sim, é um dos investimentos mais seguros. Mas isso não significa que ele é livre de riscos. Um deles é a famosa inflação. Ao comprar um prefixado a 15%, de começo pode parecer bastante atraente, mas se considerarmos uma inflação de 5% ao ano nesse período, estamos falando de um retorno, a grosso modo, próximo de 10% ao ano.

Ou seja, os R$ 200 mil, além de serem brutos de impostos, são brutos de inflação. Então se descontarmos essas duas variáveis, o resultado já fica abaixo de R$ 150 mil. “E ainda estamos sendo até otimistas com a inflação, já que o mercado embute nos juros futuros uma inflação para 2027 na casa de 6% a 7% ao ano, por conta dos cenários fiscais”, pontua Marocke.

Segundo ele, isso já aconteceu. Depois da pandemia, muitos investidores compraram prefixados quando os juros estavam baixos, na casa de 8% a 9%. Só que a inflação passou de 10% em 2021, fazendo com que o investimento perdesse para a inflação.

Para além da inflação, também existe a marcação a mercado. “Se as expectativas do mercado para as taxas de juros subirem após a compra, o preço do título tende a cair, podendo gerar perdas em uma venda antecipada. Por outro lado, se as perspectivas para os juros recuarem, o título tende a se valorizar, permitindo inclusive uma rentabilidade superior à originalmente contratada para aquele período”, pontua Saula.

A marcação a mercado nada mais é do que uma atualização diária do preço do ativo, que varia de acordo com o seu rendimento. Imagine um título que paga R$ 100 daqui a um ano. Se o mercado exige 10% de retorno, ele custa R$ 90,91 (100 ÷ 1,10). Se a exigência sobe para 11%, o preço cai para R$ 90,09 (100 ÷ 1,11), uma desvalorização de 0,9%.

“O título continua pagando os mesmos R$ 100 no vencimento. O que muda é quanto ele vale hoje. Isso é a marcação a mercado”, comenta Paulo Dall'Agnol, diretor de gestão e sócio-fundador da KP Wealth Management.

“Não é exatamente que a pessoa tenha perdido o dinheiro definitivamente. Ela está sofrendo um efeito negativo da marcação a mercado. A taxa contratada continua válida, mas, se precisar liquidar o investimento antes do vencimento, terá de vendê-lo pelo preço de mercado naquele momento”, aponta Abdouni.

Para quem o Tesouro Direto faz sentido?

O estoque do Tesouro Direto chegou a R$ 279,3 bilhões em setembro de 2026, segundo dados do próprio Tesouro, uma alta de 2,7% em relação a agosto, quando somava R$ 272 bilhões. Na comparação com o mesmo mês de 2025, o avanço foi ainda maior, de 43%, frente aos R$ 195,3 bilhões registrados naquele período.

Os títulos atrelados à inflação concentravam a maior fatia do estoque, com 46,7% do total. Em seguida, apareciam os papéis vinculados à taxa Selic, com 39,5%, enquanto os prefixados respondiam pelos 13,8% restantes.

Na divisão por prazo de vencimento, quase metade do estoque (48,2%) estava concentrada em títulos com vencimento entre um e cinco anos. Os papéis com prazo de cinco a dez anos representavam 24,3%, enquanto aqueles com vencimento superior a dez anos correspondiam a 20,4%. Já os títulos com vencimento em até um ano somavam 7,2%.

O Tesouro Direto pode ser uma porta de entrada para quem está começando a formar patrimônio, mas a escolha do título depende dos objetivos e do prazo de cada investidor. Para quem ainda não tem uma reserva de emergência, o Tesouro Selic tende a ser a opção mais adequada. Já o Prefixado 2032 pode ser interessante para quem já tem uma reserva constituída e busca garantir uma rentabilidade atrativa em um cenário de possível queda dos juros.

“Para quem está começando a formar patrimônio, o Tesouro Selic faz mais sentido como primeira camada, porque é o título que não perde valor nominal quando o investidor precisa resgatar. É onde deve morar a reserva de emergência”, afirma Caroline Bonati, mestre em Economia e Finanças pela FGV e planejadora financeira CFP.

O prefixado também pode ser uma alternativa para quem tem objetivos de médio prazo, como comprar um imóvel, pagar a faculdade dos filhos ou reunir recursos para um empreendimento. Nesses casos, o ideal é alinhar o vencimento do título à data em que o dinheiro será utilizado.

“Comprar o Prefixado 2032 para resgatar em 2029 expõe o investidor à marcação a mercado, que pode trabalhar a favor ou contra. Comprar com vencimento alinhado à data da meta é o que garante receber exatamente o que foi contratado”, explica Bonati.

A planejadora financeira recomenda uma estratégia que priorize a liquidez para emergências, a proteção contra a inflação e, por último, os títulos prefixados. “Nessa ordem, o Prefixado 2032 cumpre bem o terceiro papel, mas não substitui os dois primeiros.”

Juros altos no Tesouro também são um sinal de alerta

Embora a remuneração de 15% ao ano nos títulos públicos pareça uma oportunidade para o investidor, o retorno elevado tem um custo para a economia. A taxa que o governo oferece para financiar sua dívida também se torna uma referência para as empresas, que precisam pagar juros ainda maiores para captar recursos no mercado. Com isso, investimentos produtivos podem se tornar inviáveis, freando a atividade econômica.

“Para o setor privado, é muito negativo. A captação de empresas, o investimento. Então, a gente já está vendo uma desaceleração importante do investimento”, afirma Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management.

O custo também recai sobre o próprio governo. Quanto mais altas as taxas exigidas pelo mercado para financiar a dívida pública, maior a despesa com juros e a pressão sobre o endividamento. Para Srour, o retorno elevado não deve ser visto como um benefício irrestrito pelo investidor, já que a trajetória da dívida pode colocar em xeque a confiança na capacidade de pagamento do Tesouro.

“Do ponto de vista do governo, do Tesouro, apesar de parecer muito positivo para o investimento da pessoa física, que está recebendo um juro real muito alto, o Tesouro está vendo essa dívida acelerar de uma forma muito significativa”, diz.

A economista também alerta que, caso o desequilíbrio fiscal persista, os investidores podem começar a questionar. “Vai chegar o momento em que as pessoas, a partir desse benefício de aplicar em títulos públicos, vão se perguntar: esses títulos vão ser pagos integralmente? Vai ter algum tipo de repressão financeira? Vai ter algum tipo de limite onde essa taxa de juros pode subir? A inflação vai ser mesmo uma inflação real?”, ressalta.

Para Srour, portanto, a manutenção de juros reais elevados por um período prolongado não beneficia nenhuma das partes envolvidas. “Eu acho que não é positivo, em hipótese nenhuma, você ter um juro real tão alto por muito tempo. Nem para o setor privado, nem para o setor público e nem para os investidores em títulos públicos.”