Clientes da Enel podem parcelar contas de energia em atraso

A Enel, distribuidora de energia, possibilita o parcelamento das contas que estiverem em atraso. A medida é válida para os estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Ceará e para os consumidores residenciais e empresas de pequeno e médio porte

O parcelamento da conta de luz é isento de juros. O objetivo é facilitar o pagamento dos débitos para os clientes que foram impactados economicamente devido à pandemia do coronavírus (covid-19).

Em São Paulo, o cliente da distribuidora pode parcelar a conta em atraso em até 12 vezes no cartão de crédito. A entrada será a partir de 13% do valor total do débito, que poderá ser pago por boleto, para aqueles que optarem pela cobrança na fatura de energia ou no próprio cartão de crédito.

Como parcelar

Nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro o parcelamento deve ser feito por meio do Portal de Negociação, disponível nos sites das empresas, ou dos aplicativos das companhias. No Ceará, o parcelamento pode ser feito por meio da Agência Virtual da companhia, assim como pelo aplicativo.

Por meio de ferramentas, é possível realizar simulações de pagamento. Veja endereços abaixo:

Portal de Negociação

São Paulo – https://portalnegociacao.eneldistribuicaosp.com.br/#/home

Goiás – https://www.enel.com.br/pt-goias/Para_Voce/negocie_sua_divida.html

Rio de Janeiro – https://www.enel.com.br/pt/login.html

Agência Virtual CE: https://www.enel.com.br/pt-ceara/login