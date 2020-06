Caixa paga 1ª parcela dos R$ 600 para 5 milhões nesta terça-feira

A Caixa paga, nesta terça-feira, 16, a primeira parcela do auxílio emergencial no valor de 600 reais para 4,9 milhões de pessoas. Segundo o banco, serão creditados um total de 3,2 bilhões de reais.

A partir de hoje, os beneficiários nascidos de janeiro a junho poderão movimentar digitalmente os valores pela poupança social digital (Caixa Tem) e os nascidos de julho a dezembro, a partir da quarta-feira. Os trabalhadores podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site auxilio.caixa.gov.br e aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial.

Saque em espécie

Quem desejar sacar o dinheiro nas agências bancárias terá que seguir um outro calendário escalonado por mês de aniversário. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco. Veja abaixo:

Nascidos em janeiro – 6 de julho

Nascidos em fevereiro -7 de julho

Nascidos em março- 8 de julho

Nascidos em abril -9 de julho

Nascidos em maio – 10 de julho

Nascidos em junho- 11 de julho

Nascidos em julho – 13 de julho

Nascidos em agosto – 14 de julho

Nascidos em setembro – 15 de julho

Nascidos em outubro – 16 de julho

Nascidos em novembro- 17 de julho

Nascidos em dezembro – 18 de julho

Para o público que começou a receber a primeira parcela depois do dia 30 de abril, as datas de liberação da segunda parcela do benefício serão divulgadas posteriormente pelo Ministério da Cidadania.