Bradesco se une à OLX para oferecer financiamento de imóveis 100% digital

As pessoas que adquirirem um imóvel novo ou usado pela plataforma OLX poderão fazer um financiamento imobiliário 100% digital no Bradesco. A OLX e o Bradesco assinaram uma parceria exclusiva, e todo o processo de compra do imóvel – desde a simulação do empréstimo até o envio de proposta – será feito de forma online.

Cerca de 25% dos potenciais compradores de imóveis no Brasil fazem suas buscas na OLX. São mais de 1 milhão de pessoas que acessam todos os dias a plataforma em busca de apartamentos, casas ou escritórios. Com a parceria com o Bradesco, projeta-se um incremento mensal de aproximadamente 20% no volume de negócios de crédito imobiliário.

“Conseguimos integrar os sistemas do Banco e da OLX via APIs, o que possibilitou trazer benefícios como segurança de dados e facilidade no envio de documentos, tudo de forma muito prática, o que dará maior agilidade na contratação”, afirma Octavio de Lazari Jr, Presidente do Bradesco, em nota.

Segundo Marcelo Dadian, diretor de imóveis da OLX, o mercado imobiliário está se recuperando e este é um bom momento para investir na compra de um imóvel, pois a taxa de juros está baixa. “A iniciativa com o Bradesco visa proporcionar uma melhor experiência para as pessoas que agora podem fazer a simulação de financiamento 100% online com agilidade, conforto e segurança de qualquer lugar e em qualquer hora”, diz o executivo. A jornada para o financiamento imobiliário será lançada nas próximas semanas.