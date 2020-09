Bancos e fintechs fazem pré-cadastro para o PIX. Entenda

O cadastro das chaves (número do celular, e-mail ou CPF) para utilizar o PIX, sistema de pagamentos Instantâneos do Banco Central, só começa a valer no dia 5 de outubro. Contudo, bancos e fintechs já se movimentam para fidelizar sua base de clientes, oferecendo um pré-cadastro para utilizar o meio de pagamento.

É o caso do BTG+, Nubank, Pic Pay, Mercado Pago, Original, Banco do Brasil, Recarga Pay, Ame, BS2, Sicredi, entre outros.

As chaves do Pix identifica uma conta no pagamento instantâneo. Ao registrar a informação como chave, somente será necessário passar esse dado na hora de receber um pagamento. Por exemplo, quem registra o e-mail como chave não precisa passar o número da conta e CPF ao receber uma transferência. Basta passar o e-mail para quem vai fazer o pagamento.

Será possível registrar quatro tipos de chaves: CPF, celular, e-mail ou “chave aleatória” – sequência gerada pelo sistema de pagamento instantâneo que pode ser vinculada a uma conta. A chave aleatória é uma alternativa para usuários que não queiram compartilhar informações pessoais.

A partir do dia 5 de outubro as chaves poderão ser cadastradas diretamente no app da instituição financeira, explica Ricardo Sanfelice, CMDO do Banco Bari. “Cada usuário pode ter cinco chaves no PIX, ligadas a contas nas quais é o titular. Mas há uma crença no mercado de que cada cliente vai ter duas chaves principais, provavelmente celular e e-mail. A disputa que começa agora é por essas chaves, que devem ser as mais utilizadas pelos clientes. No dia 5, todos vão mandar push para que o cliente cadastre a chave principal dentro do seu app.”

Cada chave estará vinculado a uma conta e, sempre que alguém colocar a chave como “destinatário” no Pix o dinheiro cairá nesta conta. Será possível, portanto, cadastrar o celular em um banco, o e-mail em uma fintech e o CPF em um segundo banco para uso em cada plataforma.

O usuário não precisa se preocupar em escolher a instituição financeira que atenda todas as suas necessidades agora. Isso porque, caso não fique satisfeito com a experiência, o PIX permitirá a portabilidade da chave para outra instituição quando o sistema começar a funcionar, em 16 de novembro.

Registrar uma chave também não será obrigatório. Será possível fazer um Pix usando os dados bancários das contas. No entanto, as chaves facilitam o processo.

Veja abaixo as instituições financeiras que oferecem o pré-cadastro das chaves:

BTG+

O novo banco de varejo do BTG está realizando o pré-cadastro das chaves do PIX. O lançamento do BTG+ será gradual, disponível nos primeiros meses para quem já é cliente do BTG e lançamento ao mercado a partir do final do ano.

Nubank

Desde o dia 3 de setembro o banco digital está registrando quais chaves Pix os clientes vão querer usar. A partir do dia será realizado o registro no Banco Central.

Recarga Pay

Ao se inscrever previamente, os clientes podem registrar sua intenção de adquirir uma chave por meio da RecargaPay e já escolher a informação pessoal que deseja usar como identificador para recebimento de transferências: CPF, endereço de e-mail e/ou número de celular.

Mercado Pago

O Mercado Pago já está convidando clientes para realizarem o pré-cadastro das chaves no app. O objetivo é informar que a fintech fará parte do Pix e apresentar os benefícios da conta digital. O pré-cadastro é uma forma do usuário estar mais próximo de utilizar o Pix. No dia 5 de outubro, quando inicia o período efetivo de cadastro, o Mercado Pago entrará em contato para realizar a confirmação.

Pic Pay

Assim que o aplicativo é aberto, o usuário visualiza a área para ir para o pré-cadastro, onde recebe as informações sobre os benefícios do uso do PIX no app e a instrução de inclusão das chaves. Para selecionar uma ou as duas chaves, basta o usuário tocar no botão correspondente e depois confirmar em “Fazer o pré-cadastro”. A operação será confirmada logo após esse passo.

Banco do Brasil

O usuário do banco é incentivado a atualizar o seu cadastro, tanto pelo app quanto pelo internet banking, e disponibiliza a opção de registro de interesse no Pix para clientes pessoas físicas. Em breve, a funcionalidade também poderá ser utilizada pelos clientes pessoas jurídicas, pelo mobile e Solução Digital PJ.

Original

O banco digital está utilizando inteligência artificial, por meio de um bot, para realizar o registro de intenção para cadastramento futuro das chaves de endereçamento do PIX.

Ame

O aplicativo abriu o pré-cadastro das chaves do novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.

BS2

O banco digital começou o pré-cadastro de seus clientes no PIX e está cadastrando o CPF, endereço de e-mail ou número do celular do usuário.

Sicredi

Os associados da instituição financeira cooperativa podem fazer o pré-cadastro das chaves por meio do aplicativo. Os dados serão registrados como “Chaves Pix”, que servirão como identificação dos usuários no momento da operação financeira.