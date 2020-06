Banco Inter devolve R$ 1 milhão em cashback para clientes

O estorno de compras (cashback) feitas pelos correntistas do Banco Inter alcançou, pela primeira vez, 1 milhão de reais. Ao todo, 400.000 clientes transacionaram 37 milhões de reais no Super App – marketplace da instituição – em maio, o que representa um volume recorde de vendas. Desde o início da pandemia, o crescimento de vendas na plataforma foi de 623%.

“Desde o lançamento em novembro de 2019, estamos aprimorando nosso marketplace e chegamos a mais de 100 lojas parceiras, além de termos incluído vários serviços e vantagens para nossos clientes, como a Intercel, com venda de planos de celular, gift cards e funcionalidades como o parcelamento em até 12 vezes sem juros”, diz Rodrigo Gouveia, diretor da Inter Marketplace. Segundo o executivo, com a pandemia, o banco também passou a oferecer cashback em dobro para os nossos clientes, com o melhor custo-benefício.”

De acordo com pesquisa da Compre&Confie, o e-commerce brasileiro cresceu 132,8% em abril, em relação ao mesmo período do ano passado, e faturou 9,4 bilhões de reais. O uso de internet banking já é realidade para muitas pessoas que viviam nas filas dos bancos. Segundo dados da ComScore, 90% dos acessos bancários são feitos por celular no país.