As 20 coisas que fazem o seu dinheiro ir para o “ralo”

Já ouviu falar que toda pessoa rica — ou que lutou muito para ganhar o que possui — é um tanto quanto “mão de vaca”? Muitas vezes é até mal vista, recebendo os mais variados adjetivos, como: avarenta, muquirana, muquinha, egoísta, pão dura, e por aí vai. No entanto, muitos dos que falam mal não têm uma vida financeira invejável. Pelo contrário.

Segundo pesquisa a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizada em abril, sete em cada dez brasileiros estão endividados. É um recorde. O número de famílias com dívidas em cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro alcançou 66,6% — o maior desde o início da realização da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), em janeiro de 2010. Esta foi a primeira Peic realizada após o início da pandemia de coronavírus no Brasil – a coleta dos dados ocorreu entre 20 de março e 5 de abril.

Se você não quer fazer (mais) parte desta estatística, veja abaixo 20 dicas simples que podem fazer muita diferença no seu orçamento. Às vezes, são coisas quase imperceptíveis que estão levando parte do seu dinheiro para o ralo. Então, comece a fazer uma faxina financeira nas suas despesas:

1 – Faça compras em atacados e feiras. Pare de comprar todos os itens de que precisa em um único supermercado. E só saia com uma lista de compras (e siga ela).

2 – Reveja e diminua o seu plano de celular. Você precisa mesmo de todos aqueles minutos para falar e de toda aquela internet, se tem Wi-Fi na empresa ou em casa?

3 – Paga taxa de anuidade no cartão de crédito? Por quê? Fale com seu gerente para tirar, ou mude de banco.

4 – Você assiste a todos os 400 canais na TV à cabo? Não pode diminuir o plano? Aliás, você tem tempo para assistir TV?

5 – Aquele plano anual da academia que você não frequenta. Já cancelou? Ou, se vai em uma cara, qual a diferença de deixar a barriga tanquinho em uma mais barata?

6 – Seu plano de saúde que atende 30 hospitais – não pode reduzir?

7 – Quando sair de casa, verifique se não ficou nenhum aparelho sem uso ligado na tomada. Por exemplo: aparelho de DVD, carregador de celular, TV.

8 – Quais despesas mensais fixas podem ser reduzidas? Liste e coloque metas.

9 – Só pede comida por delivery durante a pandemia? Cozinhe em casa, é muito mais barato. Isso vale para as idas ao restaurante.

10 – Peça descontos em toda compra que for fazer. O desconto por pagamento à vista pode render um bom montante se calculado durante o ano.

11 – Evite pagar contas com atraso, e aproveite os descontos por pagamento antecipado.

12 – Não seja um pé de chumbo: evite pisar de mais no acelerador – vai economizar combustível e não vai levar multa.

13 – Convide os amigos para beberem em casa, em vez de gastarem no bar. A economia é grande.

14 – Compre presentes de Natal, Dia das Mães, dos Pais e das Crianças com antecedência.

15 – Viaje fora de época. Fuja do Carnaval e Ano-Novo quando tudo é mais caro.

16 – Evite pagar vallet ou estacionamento. Pare o carro na rua (se tem seguro).

17 – Consulte sempre o seu extrato bancário via internet e não deixe a conta “solta”.

18 – Utilize as suas milhas aéreas.

19 – Peça nota fiscal e indique o seu CPF. Pode render prêmios, descontos em impostos e a possibilidade de resgatar parte do valor.

20 – Dê banho no seu cachorro em casa.